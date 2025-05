Mazara: Matteo Gancitano è il nuovo coordinatore comunale di Azione

30/05/2025 10:00:00

Il direttivo provinciale di Azione ha nominato Matteo Gancitano come nuovo coordinatore comunale provvisorio del partito a Mazara del Vallo.

Nato a Mazara del Vallo nel 1983, sposato e padre di due figli, profondamente radicato nel territorio con un decennale impegno nel volontariato sociale e civico, Matteo Gancitano ha ricoperto ruoli di responsabilità come Responsabile Locale di ADRA Italia (Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso) dal 2011 al 2017 e Responsabile Locale di AISA (Associazione Italiana Scout Avventista) dal 2021 al 2023.

Professionista con oltre vent'anni di esperienza nel settore della gestione dei rifiuti, possiede una conoscenza pratica e approfondita delle sfide e delle opportunità legate alla sostenibilità ambientale e ai servizi essenziali.

Il nuovo Coordinatore comunale avrà il compito di rafforzare la presenza del partito a Mazara del Vallo, coordinare le attività politiche e organizzative sul territorio, promuovere il dialogo con associazioni, enti locali e realtà civiche, nonché preparare il gruppo locale alle prossime sfide elettorali.

"Ringrazio il partito per la fiducia accordata – ha dichiarato Matteo Gancitano –. Lavorerò con spirito di servizio per costruire una proposta politica forte e condivisa, fondata sulla partecipazione e sulla trasparenza".