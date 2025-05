Trapani. Il caso crediti d'imposta. Il commercialista: "Gravi diffamazioni da Antonini, mi deve 50 mila euro”

30/05/2025 18:23:00

La tempesta che ha travolto il Trapani Calcio e i Trapani Shark per il caso dei crediti d’imposta fasulli si arricchisce di un nuovo capitolo. E stavolta lo scontro non è con la FIGC, né con la FIP, ma tra Valerio Antonini e il suo (ex) commercialista di fiducia, Francesco Vulpetti, al centro di un durissimo attacco social del patron granata.

Il giorno dopo la sentenza del Tribunale Federale Nazionale che ha inflitto otto punti di penalizzazione al Trapani e sei mesi di inibizione allo stesso Antonini, il presidente ha pubblicato su X (ex Twitter) due post di fuoco, corredati da foto del commercialista e da accuse pesantissime.

“Vergognati e nasconditi”

“Ringrazio il nostro commercialista da due anni, Francesco Vulpetti, trapanese, che ha proposto e garantito la regolarità dell’operazione, mentendo anche sulle verifiche effettuate”, scrive Antonini su X accusando l'ex commercialista.

“Spero che pagherà in sede penale dopo la nostra denuncia, e spero che sarà ricordato in città per la gravità degli atti commessi contro gli interessi delle due società. Vergognati e nasconditi. Sei più colpevole di Alfieri & Co.”

La replica di Vulpetti: “Mi deve 50 mila euro, tutto documentato”

Non si è fatta attendere la replica dello Studio Vulpetti, che ha diffuso una nota stampa per respingere al mittente le accuse. Secondo il commercialista, “le dichiarazioni del sig. Antonini sono gravemente diffamatorie e del tutto prive di fondamento”. Vulpetti rivela di vantare un credito di oltre 50 mila euro nei confronti di Antonini. Respinge le responsabilità nel caso crediti d'imposta e annuncia querela nei confronti di Antonini. Ecco la nota.

In relazione a recenti dichiarazioni pubblicate sui social dal Sig. Valerio Antonini, il nostro Studio ritiene necessario fare chiarezza.

Le accuse rivolteci, con espressioni grevi e velatamente minacciose, sono gravemente diffamatorie e del tutto prive di fondamento. Oltre a ledere la nostra reputazione, rappresentano, potenzialmente, un rischio per la sicurezza personale dei professionisti che lavorano con serietà e trasparenza all'interno dello Studio.

È importante precisare che il nostro intervento si è limitato a segnalare un’opportunità commerciale. Le successive attività operative, di consulenza e advisor, sono state, invece, gestite esclusivamente da soggetti terzi, indipendenti dal nostro Studio e senza alcun nostro coinvolgimento.

Attribuirci la responsabilità per eventuali irregolarità fiscali o previdenziali appare come un tentativo di spostare l’attenzione dalle proprie responsabilità, forse anche per giustificare le recenti sanzioni disciplinari che hanno colpito le società sportive riconducibili al Sig. Antonini.

Non ultimo, questa narrazione sembra mirare a evitare il pagamento di un credito professionale vantato dal nostro Studio, pari a oltre € 50.000.

Tutto quanto affermato è facilmente documentabile attraverso evidenze scritte e dichiarazioni di terzi che conoscono bene i fatti.

Lo Studio si riserva ogni azione legale utile a tutelare la propria immagine, il proprio operato e la propria dignità professionale.



Il fronte penale

Nel frattempo, Antonini ha annunciato di aver presentato denuncia penale contro Vulpetti. La vicenda, finora circoscritta al campo disciplinare sportivo, sembra ora destinata a finire anche nelle aule della giustizia ordinaria. E con l’annuncio di una registrazione “sconvolgente” in arrivo, il rischio è che si apra un nuovo e imbarazzante filone mediatico. La posizione di Antonini inizia a mostrare contraddizioni. Dopo aver sostenuto in ogni sede che le società trapanesi sono vittime di truffa, ora individua una responsabilità interna, scaricando sul proprio commercialista ogni colpa. Una linea difensiva che potrebbe indebolirsi, se emergessero documenti che mostrano il ruolo attivo della dirigenza granata nella scelta e nella gestione dell’operazione con il Gruppo Alfieri.