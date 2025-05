31 Maggio: la notte dell'Inter, Trump contro la Cina, l'addio di Musk

31/05/2025 07:02:00

E' il 31 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Questa sera alle 21 il Paris Saint-Germain e l’Inter si contenderanno la Champions League 2024/2025, la prima con il nuovo format. A Monaco sono attesi 40 mila tifosi nerazzurri

• Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. Se Inzaghi dovesse accettare il biennale da 25 milioni dell’Al-Hilal, al suo posto potrebbe arrivare Cesc Fabregas. Ma se ne parlerà domani

• Trump s’infuria contro la Cina, che non ha ancora sbloccato i minerali critici necessari per i semiconduttori. E poi alza i dazi su acciaio e alluminio per l’Unione europea al 50 per cento

• Le tariffe Usa costeranno un punto di pil mondiale. Lo dice il governatore di Bankitalia Fabio Panetta

• Trump ha salutato con tutti gli onori Elon Musk. Lo ha ringraziato ed elogiato. Il miliardario, che oltre al cappellino in testa aveva anche un occhio nero, ha bollato le accuse sull’uso di droghe come «bufale»

• La Corte suprema ha autorizzato Trump a revocare la protezione umanitaria a oltre mezzo milione di migranti provenienti da Cuba, Haiti, Nicaragua e Venezuela. Ora potranno essere espulsi

• Per Emmanuel Macron «riconoscere la Palestina è un dovere morale». Un’affermazione che ha scatenato la furia di Israele

• La premier Meloni smonta le tensioni con Macron. L’Italia non è isolata: «Sono diventata un infopoint h24...»

• Il viaggio in Asia di Giorgia Meloni vale 7 miliardi. Tre in Uzbekistan, altri quattro in Kazakhstan

• Chiesta la revoca della semilibertà per Alberto Stasi. Stando alla procura, l’intervista rilasciata alle Iene non era autorizzata

• Alessio Tucci ha confessato di aver ucciso Martina. Lei gli ha negato un abbraccio, lui allora l’ha colpita alle spalle





• Domani la Polonia va al voto. Gli ultimi sondaggi danno il liberale Rafał Trzaskowski al 47,97 per cento e il nazionalista Karol Nawrocki al 45,6 per cento. Sarà il 6,43 per cento di indecisi a fare la differenza

• Il pil dell’Italia cresce più di quello della Francia. Cala l’inflazione, ma il carrello della spesa è sempre più costoso

• Al Roland Garros, avanti Paolini e Musetti. Fuori Gigante. Oggi ci sono Sinner e Cobolli

• In Francia si potrà fumare solo in casa o in strada. Le bionde saranno vietate «nelle spiagge, nei parchi, nei dintorni delle scuole e delle pensiline degli autobus»

• La Cassazione dubita che i centri in Albania siano compatibile col diritto europeo e rinvia due casi alla Corte Ue. Proteste

• Addio alla scorta dell’Aisi per gli ex premier. Per Renzi si tratta di una vendetta personale

• Il Messaggero non rinnova il contratto al direttore Guido Boffo. Probabile un ritorno di Napoletano. A Vittorio Feltri il giro di poltrone tra le testate degli Angelucci piace molto. Infine Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5

• Caso Mollicone, per la Cassazione il processo è da rifare. Annullate le assoluzioni ai Mottola

• È morto il ragazzo di 13 anni accoltellato, due settimane fa, da un pusher a Milano

• Giro, la tappa va a Prodhomme. Del Toro ancora in rosa. Domani l’ultima tappa, ma l’ultimo giorno per cambiare la classifica è oggi

• La cinquina finale del Campiello ha venduto pochissime copie

• Sono morti Étienne-Émile Baulieu, inventore della pillola abortiva Ru486, Mario Primicerio, matematico ed ex sindaco di Firenze, e Lia De Gasperi, terza della quattro figlie di Alcide De Gasperi

Titoli

Corriere della Sera: «I dazi frenano la crescita mondiale»

la Repubblica: Musk lascia / tra le accuse / «Si drogava»

La Stampa: «I dazi un rischio per la pace»

Il Sole 24 Ore: Panetta: l’Europa non resti ferma / Un patto su produttività e innovazione

Avvenire: Vite nonviolente

Il Messaggero: «Gli eurobond contro i dazi»

Il Giornale: L’Italia sorpassa la francia

Qn: Allarme di Panetta / I dazi minano la crescita

Il Fatto: Panetta: «Il riarmo colpirà / crescita e spesa sociale»

Libero: Chi può entrare a scuola: / imam sì, Bersaglieri no

La Verità: La Cassazione smentisce sé stessa / pur di riempire l’Italia di migranti

Il Mattino: Panetta: è l’ora degli eurobond

il Quotidiano del Sud: Panetta: «Con i dazi / guerra e povertà / Ora gli Eurobond»

il manifesto: I ripetenti

Domani: Migranti, assist dei giudici a Trump / Rischiano l’espulsione in 500 mila