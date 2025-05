Salemi, tragedia in campagna: Giuseppe Marchese muore carbonizzato nel suo terreno

31/05/2025 09:38:00

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Salemi. Giuseppe Marchese, 69 anni, agricoltore in pensione, è morto carbonizzato all’interno del suo appezzamento di terreno in contrada Torretta, zona rurale del territorio comunale.

Marchese, come era solito fare, si era recato nella sua proprietà per dare fuoco alle sterpaglie. Ma qualcosa è andato storto. Per cause ancora da chiarire – non è escluso che sia stato colto da un improvviso malore – l’uomo è rimasto intrappolato tra le fiamme, senza riuscire a mettersi in salvo. Quando i soccorsi sono arrivati, per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale del 118, mentre l’area è stata posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono in corso per fare piena luce sulla dinamica della tragedia.

La morte di Giuseppe Marchese ha scosso profondamente la comunità salemitana, dove l’uomo era conosciuto e stimato. I funerali si terranno oggi sabato 31 maggio 2025 alle ore 10:00 presso la Chiesa dei Frati Cappuccini di Salemi.