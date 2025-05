Domenica 8 giugno a Castelvetrano giornata del FAI, fra natura arte e preistoria

31/05/2025 17:00:00

Per domenica 8 Giugno il gruppo FAI di Castelvetrano ha organizzato una visita-guidata in una delle zone più belle del nostro territorio. Si tratta di un percorso fra natura, preistoria ed arte, che avrà la durata di circa 1ora e 30 e prevede: il sito preistorico di Marcita, che comprende i resti di un villaggio e la necropoli ricca di tombe di differenti tipologie scavate nella roccia, risalenti all’età del bronzo; il “feudo” della famiglia Saporito che custodisce, vicino ad un antico baglio, la chiesa arabo-normanna S.S. Trinità di Delia del XII sec.

Il sito preistorico rimasto per tanto tempo sconosciuto, ma considerato uno dei più importanti della Sicilia, è immerso in uno splendido bosco che, durante la visita, verrà descritto dal prof. Silvio Pisciotta e dalla dott.ssa Giorgina Parrino, esperti in botanica.

Inoltre, le Associazioni “ Eco Risveglio” ed il “Re Letturino” organizzeranno letture e laboratori per i bambini.

L’evento si svolgerà dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19. Si può prenotare on line o chiamando il 3275397571.