Musei gratis, festival e convegni. Scopri gli eventi del weekend del 2 giugno

31/05/2025 06:00:00

Concerti sotto le stelle, musei aperti gratuitamente, degustazioni, filosofia, libri e tradizioni popolari: è il lungo weekend del 31 maggio al 2 giugno:

DOMENICA AL MUSEO - Domenica 1 e lunedì 2 giugno, in occasione della “Domenica al Museo” e della Festa della Repubblica, sarà possibile visitare gratuitamente numerosi luoghi della cultura in Sicilia. In provincia di Trapani saranno aperti: il Parco archeologico di Segesta, il Parco archeologico di Selinunte, le Cave di Cusa, il Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, l’Area archeologica di Capo Boeo, il Museo del Satiro danzante a Mazara del Vallo, il Castello Grifeo a Partanna, l’ex Stabilimento Florio a Favignana e il Museo regionale Agostino Pepoli di Trapani. Orari e modalità di visita sono consultabili sul sito dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali.

SCOPELLO - Domenica 1 e lunedì 2 giugno a Scopello si terrà la seconda edizione di “Tastavino”, rassegna dedicata ai vini di nicchia della Sicilia occidentale e dell’Etna, con oltre 70 etichette in degustazione. In programma talk tematici, masterclass su vini e oli EVO, e banchi di assaggio dalle 19 con ticket da 17 euro (sconto online). Un evento per appassionati e operatori del settore, tra enoturismo, tradizione e nuove scoperte.

MARSALA - Sabato 31 maggio alle 10:30, al Complesso monumentale San Pietro, si terrà il convegno pubblico “Agorà Mediterranea”, promosso dal Rito Simbolico Italiano. Studiosi ed esperti discuteranno il ruolo geopolitico di Italia e Sicilia nel Mediterraneo e nel Vicino Oriente, con focus su massoneria, autodeterminazione e cooperazione culturale. Interverranno, tra gli altri, Maria Gabriella Pasqualini, Marco Novarino ed Emanuela Locci.

GIBELLINA - Domenica 1 giugno alle 18.00, al BookShop del Mac di Gibellina, sarà presentato “Mobbidicchi e altre storie”, volume teatrale in lingua madre del regista Giacomo Bonagiuso. L’autore dialogherà con Filippo Triolo, con interventi artistici di Giovanna Scarcella. Il libro, edito da Libridine, rilegge grandi classici in siciliano arcaico con forza creativa e temi attuali. L’evento rientra nel programma de Il Maggio dei Libri 2025 promosso dal Comune.

MARSALA - Sabato 31 maggio, dalle 17 alle 19, al Parco Archeologico di Lilibeo a Marsala si svolgerà “Lilibeo a Tavola”, appuntamento didattico di Discovery Lilibeo con le archeologhe Sara Parrinello e Maria Elena Barbera. L’iniziativa prevede una visita guidata e un laboratorio sul cibo nell'antica Lilibeo, rivolto a ragazzi dai 7 ai 13 anni. Costo 10 euro, attività su prenotazione WhatsApp: 3483733764 - 3208215094. Domenica 1 giugno, dalle 10 alle 13, ArcheOfficina organizza un tour guidato nell’area archeologica di Capo Boeo a Marsala. L’itinerario comprende la Plateia Aelia, due domus romane con mosaici e terme, e l’antro della Sibilla sotto la Chiesa di San Giovanni. Il tour è accompagnato da un archeologo. Biglietto 10 euro (ridotto 6), su prenotazione. Posti limitati su prenotazione ai contatti: 3514849420, lilibeo@archeofficina.com

CASTELVETRANO - Sabato 31 maggio, terza e ultima giornata della rassegna su Giovanni Gentile a Castelvetrano, alle ore 10:30 al Teatro Selinus sarà presentato il libro “Giovanni Gentile e la filosofia del Medioevo” di Francesco Saverio Calcara, con il dialogo tra l’autore e Andrea Le Moli, moderato da Giuseppe Libero Bonanno. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, sempre al Selinus, si terrà l’incontro “Gentile e la filosofia del Novecento: l’eredità e le critiche”, con gli interventi dei filosofi e saggisti Ernesto Galli Della Loggia e Marcello Veneziani, moderati da Franco Lo Piparo. Questi appuntamenti concludono la tre giorni organizzata dal Comune per i 150 anni dalla nascita del filosofo.

MAZARA DEL VALLO - Sabato 31 maggio alle ore 17:30, al Civic Center, si terrà la presentazione del libro “Nascita della Mafia” di Salvatore Mugno. Il saggio ricostruisce le origini del fenomeno mafioso sulla base di documenti storici relativi all’azione del Procuratore Generale Pietro Calà Ulloa tra il 1838 e il 1846. Interverranno il giornalista Giacomo Di Girolamo e il Procuratore della Repubblica di Gela, Salvatore Vella. Domenica 1° giugno, dalle 8:30 alle 18, nelle piazze Immacolata, Chinea ed Ettore Ditta di Mazara del Vallo si terrà la prima edizione di “Cosi di 'na vota”, mercatino delle pulci, dell’antiquariato e dell’hobbistica. L’iniziativa, promossa dall’associazione Amazar Aps con la collaborazione di Funduq, si ripeterà ogni prima domenica del mese. Previsti anche spettacoli musicali e folkloristici.

SEGESTA - Domenica 1° giugno, dalle 18:00 alle 2:00, il Tempio di Segesta ospita la seconda edizione del Segesta Music Experience, 10 ore di musica elettronica con DJ internazionali, luci e arte immersiva. L’evento è organizzato dall’associazione Creo con Palermo Calmati, Botanico Bar e Creature. Light design a cura di Digital Harmony. Biglietti da 30 a 45 euro su ticket.notlife.it.

RILIEVO - Domenica 1° giugno in Piazza Gramsci a Rilievo si svolge il Festival dei Sapori dedicato alla “pasta cu l’agghia”, con show cooking, degustazioni, musica e folklore. In programma esibizioni, premiazioni, balli e un’estemporanea di pittura. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Misiliscemi con il patrocinio del Comune. Ingresso libero dalle ore 18.

SALEMI - Sabato 31 maggio alle ore 17:00, presso il Castello Normanno-Svevo, si terrà la presentazione del libro Grazia di Tiziana Crisafulli, edito da GAEditori. L’evento rientra nel calendario culturale cittadino. Ingresso libero.

MARSALA - A Marsala, al Convento del Carmine, è visitabile fino al 19 ottobre 2025 la mostra “Piero Guccione e Leonardo Sciascia. Cronaca pittorica di una amicizia”, a cura di Sergio Troisi. L’esposizione è aperta dal martedì alla domenica: da novembre a giugno ore 10:00-12:30 e 17:00-19:00; da luglio a ottobre ore 10:00-12:30 e 19:00-21:00. L’ingresso è libero.