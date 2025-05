Alcamo,  2,6 milioni per la messa in sicurezza del torrente Canalotto

31/05/2025 12:20:00

Il Comune di Alcamo ha ottenuto un importante finanziamento per interventi strategici di messa in sicurezza del territorio colpito dall’alluvione dell’ottobre 2021.



Nello specifico, è stato finanziato nel Piano degli interventi di cui alla OCDPC (ORDINANZA CAPO PROTEZIONE CIVILE) n. 1067/2024 il primo stralcio funzionale delle opere di mitigazione del rischio idraulico degli ambiti fluviali dei corsi d’acqua Canalotto e Placati, in territorio di Alcamo Marina; l’intervento oggetto di finanziamento riguarda in particolare l’area di foce del torrente Canalotto, per un importo complessivo pari a € 2.600.000.

«Si tratta di un risultato significativo ed importante - dichiara il Sindaco Domenico Surdi - che conferma l’impegno dell’Amministrazione nella tutela della sicurezza del territorio e nella prevenzione dei rischi idrogeologici. Dopo i gravi eventi alluvionali del 2021, che hanno messo a dura prova la nostra comunità, questo primo intervento rappresenta un passo concreto verso la messa in sicurezza delle zone maggiormente esposte».



I lavori previsti mirano a ridurre il rischio di esondazioni e a migliorare la gestione dei corsi d’acqua in un’area particolarmente sensibile, come quella della foce del Canalotto. Gli interventi saranno eseguiti secondo le linee guida stabilite dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e rappresentano il primo segmento di un progetto più ampio di messa in sicurezza dei corsi d’acqua di quella porzione del territorio di Alcamo, che si presenta più vulnerabile a fenomeni idrogeologici e idraulici che richiedono interventi tempestivi e sostenibili.

«Continuiamo a lavorare - conclude il Sindaco - affinché il nostro territorio possa diventare sempre più resiliente e pronto a fronteggiare le sfide legate ai cambiamenti climatici».