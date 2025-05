Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani: da Trapani oltre 50 pellegrini 

31/05/2025 09:00:00

È tutto pronto per il Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani, in programma fino a domenica 1 giugno a Roma. Un appuntamento di fede e festa che vedrà la partecipazione di 60 mila pellegrini provenienti da 120 nazioni. Anche la Diocesi di Trapani sarà presente con oltre 50 pellegrini, tra famiglie e bambini, pronti a vivere un'esperienza intensa di preghiera, condivisione e spiritualità.

Il momento culminante dell’evento sarà la celebrazione eucaristica di domenica 1 giugno in piazza San Pietro, presieduta da papa Leone XIV, che accoglierà le famiglie del mondo per un grande abbraccio universale. I pellegrini avranno inoltre l’opportunità di attraversare la Porta Santa, visitare la tomba di papa Francesco, e partecipare a diversi momenti di riflessione e preghiera.

Un appuntamento centrale sarà la “Festa della Famiglia” sabato 31 maggio, dalle ore 18.30 alle 20, in Piazza San Giovanni in Laterano. La serata sarà animata da musica, testimonianze e preghiera, con la recita del Rosario in conclusione del mese mariano. A condurre l’evento sarà Lorena Bianchetti, affiancata da ospiti d’eccezione come l’attore Giovanni Scifoni, le band di Christian music The Sun e Gen Verde, il giovane sassofonista Alfio Russo, oltre a rappresentanti di importanti realtà associative come l’Associazione Papa Giovanni XXIII, Equipe Notre Dame, Famiglie per l’Accoglienza, Famiglie Nuove – Focolari e Nonni 2.0.

In occasione del Giubileo, sabato 31 maggio alle 17.10 su Rai 1, il TG1 dedicherà uno speciale ai più piccoli, intitolato “Viva i bambini”, realizzato nei giardini vaticani. Tra le storie raccontate dai bambini-conduttori, anche quella di Manuel Foderà, il piccolo di Calatafimi-Segesta, scomparso nel 2010 a causa di una malattia incurabile. Una testimonianza di fede profonda che continua a toccare i cuori: proprio in questi giorni, il vescovo Pietro Maria Fragnelli ha annunciato l’apertura della fase diocesana della causa di beatificazione di Manuel.