Il Liceo Pascasino celebra la Festa dell’Europa 2025: una giornata tra cittadinanza attiva, memoria e futuro

31/05/2025 18:55:00

Il 3 giugno 2025 il Liceo Statale Pascasino aprirà le porte all’Europa con una grande festa dedicata all’unità, alla cittadinanza attiva e alle opportunità per i giovani. Un’intera giornata, articolata in due momenti – mattina e pomeriggio – che vedrà studenti, docenti, ospiti istituzionali e cittadini protagonisti di un percorso fatto di musica, riflessione, dibattiti, premiazioni e racconti di viaggio.

Il tema scelto per quest’anno è “Radici locali, orizzonti globali in un’Europa in azione”: un invito a coniugare l’identità del territorio con le sfide e le possibilità offerte dall’Unione Europea.

La mattina: partecipazione, istituzioni e cittadinanza attiva

Alle 9.30 si apre il sipario con “EUROFlashMobMusic”: balli e musica per dare il via alla giornata con energia, seguiti dai saluti della dirigente scolastica Anna Maria Angileri, della referente Erasmus+ Rosanna Giacalone e dei rappresentanti di Europe Direct e ASOC (A Scuola di OpenCoesione).

Alle 10.00 spazio al progetto “ASOC - Cittadini che contano”, con la presentazione da parte del team “The Wine House” di un monitoraggio civico svolto sul territorio. I ragazzi illustreranno dati, mappe e infografiche, confrontandosi poi in un dibattito con la dott.ssa Maria Ferrantelli (Europe Direct Trapani), la dott.ssa Ilaria Di Leva (referente nazionale ASOC) e il consigliere BELC Pino Cavasino.

Alle 11.00 si terrà la cerimonia simbolica del “Passaporto Europeo”, dedicata agli studenti della 4ªI, seguita da un momento di testimonianze sul significato della cittadinanza europea.

Alle 11.30 la mattinata si chiude con il “Gioco delle Istituzioni”: una simulazione di dibattito europeo che vedrà gli studenti della 3ªI cimentarsi nel ruolo di euro-cittadini, immersi nel processo decisionale dell’UE.

Il pomeriggio: Erasmus, talenti e legalità

Dalle 15.30, l’Aula Magna ospiterà la sessione pomeridiana intitolata “Sulle ali dell’Europa”. Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Francesco Marchese, del direttore di Tp24 Giacomo Di Girolamo, dell’attore e regista Antonio Piazza e della prof.ssa Giacalone, si entrerà nel vivo con una tavola rotonda tra giovani e decisori politici su temi come sostenibilità, inclusione e partecipazione.

Seguirà il racconto delle esperienze Erasmus+ vissute dagli studenti: mobilità internazionali, scambi culturali, gemellaggi, emozioni e competenze maturate in viaggio.

Alle 16.45 il racconto prosegue con “Una città che cresce”, restituzione del viaggio a Bruxelles e Bruges, con riflessioni condivise sul significato di essere cittadini europei.

Alle 17.00 spazio alle eccellenze scolastiche, con la consegna delle targhe di merito e delle certificazioni linguistiche internazionali. Alle 17.30 si parlerà invece di legalità e resistenza civile con la restituzione dei percorsi di ricerca su diritti e impegno democratico.

Gran finale alle 17.45 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Volti d’Europa”, curata dall’ex studentessa Gloria Profumo, oggi affermata fotografa, che attraverso immagini, citazioni e storie racconterà l’identità di un continente in movimento.

Un’occasione, quella organizzata dal Liceo Pascasino, per ricordare che l’Europa è molto più di un insieme di istituzioni: è una comunità di persone che studiano, viaggiano, dialogano, partecipano e costruiscono insieme il proprio futuro.