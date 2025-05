 ASP Trapani: ad Alcamo un tavolo tecnico permanente sulle dipendenze giovanili

L'Avis Marsala celebra la "Giornata Mondiale del donatore di Sangue"

L'Avis Marsala celebra la “Giornata Mondiale del donatore” 2025. Sabato 14 Giugno, infatti, la sede sociale sarà eccezionalmente operativa per quanti vorranno donare e, soprattutto, per quanti - giovani e meno giovani - in quella...