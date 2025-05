Volley B1: e adesso la Finale. Per il Marsala Volley la sfida contro Fasano è l’ultimo ostacolo per la A2

31/05/2025 09:30:00

E adesso la finale. La sfida contro Fasano è l’ultimo ostacolo per l’approdo in serie A2 e l’EnoDoro Marsala Volley vuole giocarla al massimo della propria concentrazione, anche superiore a quella che ha consentito le vittorie contro Cesena e Riccione. Non ci saranno prove d’appello, al massimo un Golden Set eventualmente da giocare a Fasano nel caso di pareggio nei due confronti. Il roster chiama a raccolta i tifosi lilibetani invitandoli a raggiungere in massa il Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala. L’hashtag #TuttiAlPalazzetto campeggia un po' ovunque in città insieme a filmati promozionali del match pubblicati sui social perché con il sostegno del proprio pubblico le ragazze di Coach Giangrossi saranno davvero nelle condizioni di compiere l’impresa che dovrà partire con il piede giusto proprio con un buon risultato in casa per potersi giocare successivamente in terra pugliese il tutto per tutto.

“Conosciamo il nostro valore e quello delle nostre avversarie – dichiara Coach Lino Giangrossi – dobbiamo avere la capacità di bissare le prove di Cesena e Riccione per avvicinarci il più possibile all’obiettivo che ormai non possiamo più nascondere con la diplomazia o le frasi di circostanza: vogliamo conquistare la serie A2. Per farlo bisognerà giocare bene in tutte le fasi di gioco senza lasciare spazio al Fasano che sappiamo verrà a giocare con il classico coltello tra i denti per tornare a casa già con mezzo passo fatto. Il roster è pronto a dare battaglia per sovvertire questi pronostici”.

Per chi non potesse raggiungere il Palazzetto dello Sport “San Carlo” di Marsala, sarà possibile assistere alla diretta del match, commentata da Dario Piccolo ed Oreste Pino Ottoveggio sul profilo facebook “Marsala Volley” e su LaTr3, canale 83 del digitale terrestre. Il fischio d'inizio previsto per le ore 18:00 di domenica 01 giugno 2025 sarà a cura del Sig. Lorenzo Foppoli coadiuvato dal Sig. Alessandro Scapinello.