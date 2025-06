A Castelvetrano, flashmob contro lo sterminio di Gaza

01/06/2025 10:20:00

Un flashmob per la pace e contro lo sterminio di Gaza è stato organizzato dalla scrittrice Bia Cusumano del Palmosa Kore A.P.S. e dal suo direttivo. Il 7 giugno alle 19, nel Sistema delle piazze di Castelvetrano, la manifestazione prevede la partecipazione di tutti i sindaci della provincia di Trapani e dell’arciprete della città Don Giuseppe Ivan Undari. Oltre ad associazioni culturali club Services ed istituti scolastici della provincia di Trapani.

Una manifestazione senza bandiere, ad esclusione di quella per la pace, con tante lenzuola a terra a rappresentare gli infiniti sudari di Gaza, dove ci saranno momenti di riflessione e performances artistiche, come l’estemporanea di pittura a cura dell’artista Susanna Caracci che si esibirà anche in una danza muta che simulerà la morte, alcuni canti a cura del tenore Maurizio Indelicato e del soprano Enza Ienna, coordinati dal maestro Franco Giacomarro e lettura di alcune poesie.

Il flashmob si concluderà con il girotondo della pace dei bambini a cui saranno donati tanti fiori colorati come dono per i bimbi massacrati a Gaza.

“No al genocidio di Gaza e ricordiamo che la storia, purtroppo, sembra ripetersi – ha affermato l’assessore alla Pace, Monia Rubino - Il mondo non può e non deve restare indifferente di fronte a tanto dolore, perché i bambini di Gaza sono i figli di tutti noi. Questa giornata è una presa di coscienza, un momento fondamentale di sensibilizzazione e segna l’inizio di un progetto più ampio che questa amministrazione si impegna a sostenere fin da oggi con determinazione”.

“Castelvetrano è sempre stata promotrice di cultura ma non esiste cultura senza rispetto per gli esseri umani – ha concluso il sindaco Lentini - Abbiamo deciso di accogliere l’invito della professoressa Cusumano con partecipazione emotiva. Quelli che stanno morendo potrebbero essere figli nostri. Tutte le Amministrazioni comunali della Valle del Belìce ripudiano la guerra così come sancito dalla nostra Costituzione!”.

Al flashmob sarà presente anche Salvatore Quinci, presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, ed il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida Altrettanto partecipe e sensibile alla causa, il sindaco del capoluogo, Giacomo Tranchida, che ha invitato Bia Cusumano a un tavolo di lavoro per stilare un Manifesto della Pace della Provincia di Trapani. Tanti anche gli onorevoli dell’Ars sensibili alla causa tra cui l’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, l’onorevole Giuseppe Bica e l’onorevole Ismaele La Vardera.