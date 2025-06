Rompere il silenzio su Gaza

01/06/2025 18:23:00

Nel giorno in cui Gaza continua a bruciare sotto i bombardamenti, Seguirà rinfresco torna a occuparsi del massacro in corso nella Striscia.

Marco Marino e Giacomo Di Girolamo dialogano a partire dai contenuti dell’ultimo numero di Internazionale, per analizzare non solo l’evoluzione della guerra, ma soprattutto il racconto – o la sua assenza – sui media occidentali.

A Israele non basta distruggere Gaza. Vuole togliere ai suoi abitanti ogni prospettiva, ogni futuro.

È troppo tardi per fare giustizia, ma non per documentare, denunciare, ricordare.

La puntata riflette anche sul silenzio complice delle istituzioni italiane, sull’ambiguità della politica estera del nostro governo, e sulla necessità di una mobilitazione dal basso: domenica 1° giugno a Palermo, in Piazza Marina, una veglia di solidarietà sarà accompagnata dalla musica di Giuseppe Milici.

Perché la Festa della Repubblica non può ignorare lo sterminio in atto.