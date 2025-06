Marsala, cittadini e aziende “adottano” spazi pubblici. Oggi tutti al Palasport per la finale del Marsala Volley

01/06/2025 07:45:00

Marsala prova a riscrivere il patto tra cittadini e istituzioni, e lo fa a partire dal decoro urbano. È quanto emerge da una nota dell’Amministrazione Comunale che, nel tracciare un bilancio delle ultime settimane, sottolinea l’incremento delle richieste da parte di cittadini, associazioni e imprese per prendersi cura di aiuole, rotatorie e spazi verdi pubblici.

Tra gli spazi già affidati ci sono la rotatoria di via Trapani/Dante Alighieri (curata da “Antonio Hair”), l’area verde di contrada Ciavolo (affidata a “Fabrizio Car”), le aiuole di piazza del Popolo (prese in carico da “Le Fragole di Paolo” e dai “Magazzini del Popolo”), ma anche la piazzetta di contrada Conca, l’ex campo di Fontanelle e la rotatoria d’ingresso all’Aeroporto Vincenzo Florio, affidata alla ditta Sarco grazie a un accordo con il Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Domenica il Marsala Volley si gioca l’A2: invito alle scuole e alle famiglie

Sempre in nome della partecipazione, il Comune ha lanciato anche un appello rivolto a tutte le scuole di Marsala in vista della finale di andata tra Marsala Volley e Pantaleo Fasano, in programma domenica 1° giugno alle 18:00 al Palasport.

«Le nostre ragazze si giocano la promozione in Serie A2 – scrivono gli assessori Donatella Ingardia e Ignazio Bilardello – ed è un’occasione per sostenere lo sport sano e condividere i valori del tifo responsabile con le giovani generazioni». L’Amministrazione invita studenti, famiglie e docenti a partecipare numerosi.

Il 4 giugno incontro pubblico sul Piano della Riserva dello Stagnone

Il mese di giugno si aprirà invece con un incontro pubblico su un tema di lungo corso: la tutela della Riserva naturale dello Stagnone, ormai completamente abbandonata da Comune e Provincia. L’appuntamento è per martedì 4 giugno, alle ore 17:00, al Santuario di Birgi.

Aprirà i lavori il sindaco Grillo, insieme all’on. Stefano Pellegrino, al presidente del Consiglio Enzo Sturiano e agli assessori Tumbarello e Ingardia. Interverranno anche tecnici e progettisti comunali, tra cui l’ingegnere Pier Benedetto Mezzapelle, l’architetto Carlo Pollaci e l’architetto Salvatore Guastella. L’incontro è rivolto sia agli operatori del settore sia ai semplici cittadini e intende essere operativo, con l’obiettivo di affrontare criticità annose e individuare soluzioni condivise, che la politica, evidentemente, non sa trovare...