Marsala, festa di fine anno scolastico al plesso Asta con Serenissima Ristorazione

01/06/2025 19:38:00

Un’allegra festa in musica ha salutato la fine dell’anno scolastico al plesso “Asta” dell’Istituto Comprensivo “Luigi Sturzo” di Marsala. L’iniziativa è stata organizzata da Serenissima Ristorazione, gestore del servizio mensa per conto del Comune, che ha voluto regalare ai bambini della scuola primaria un momento di gioia e convivialità.

Tra canti, balli e un pranzo speciale, la giornata ha coinvolto alunni, insegnanti e personale scolastico in un clima di festa e condivisione. Un modo per celebrare il percorso svolto insieme durante l’anno e per salutarsi con il sorriso.

I dipendenti di Serenissima Ristorazione hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Maria Cristina Romeo e alla Dott.ssa Carmela Bognanni, auspicando che questa collaborazione sia solo l’inizio di un lungo e proficuo cammino insieme.

Un grazie particolare è stato espresso anche alla dirigente scolastica Anna Maria Alagna e alla vice dirigente Antonella La Francesca per il rapporto di piena collaborazione instaurato in questi mesi, nonché ai genitori della commissione mensa, che hanno partecipato attivamente all’organizzazione dell’evento.

Infine, riconoscimenti sono andati anche al presidente del C.d.A. di Marsala Schola, Avv. Bellafiore, e al direttore Dott. Sparla, per la disponibilità e il sostegno forniti.

Una bella pagina di sinergia tra istituzioni, famiglie e operatori del servizio pubblico, a beneficio dei più piccoli.