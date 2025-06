Inclusione e creatività. Concluso il progetto del Lions nelle scuole di Marsala e Petrosino

01/06/2025 02:50:00

Un percorso educativo all’insegna dell’inclusione, della cooperazione e del rispetto delle diversità. Si è concluso il progetto Kairós, promosso dal Lions Club di Marsala e realizzato in collaborazione con diverse scuole del territorio. L’iniziativa, pensata per favorire l’integrazione scolastica e costruire una società più inclusiva e consapevole, ha coinvolto studenti, docenti e famiglie in una serie di attività formative e creative.

Il progetto, rivolto in particolare agli alunni della scuola primaria, ha messo al centro i valori dell’amicizia, dell’accettazione, della socializzazione e della valorizzazione dell’unicità di ciascuno. Il Lions Club ha fornito il materiale didattico, mentre gli insegnanti hanno guidato gli studenti in percorsi finalizzati a superare ogni forma di pregiudizio, attraverso il gioco, il racconto e il lavoro di gruppo.

Tra le attività più significative, le classi quinte del plesso “Francesco De Vita” dell’I.C. G. Nosengo di Petrosino hanno lavorato su “Alla scoperta dell’alveare”, un laboratorio che ha trasformato il mondo delle api in un modello educativo di convivenza e collaborazione. Le classi del plesso “Fanciulli”, dello stesso istituto, hanno invece ricostruito il puzzle “Alla ricerca di Abilian”, simbolo di diversità e integrazione.

Anche l’I.C. “De Gasperi - De Vita” ha partecipato con la classe IB, che ha realizzato il percorso “Salviamo le api e la biodiversità”, mettendo insieme educazione ambientale e valori civici.

Molto coinvolgente l’esperienza della classe quarta del plesso “Digerbato” dell’I.C. “Mario Nuccio” di Marsala, che con il supporto dei genitori ha prodotto un video dedicato a miti e tradizioni popolari, riscoprendo il patrimonio immateriale del territorio. La classe quinta, invece, ha realizzato un cartellone ricco di riflessioni, ancora una volta ispirato al percorso “Alla ricerca di Abilian”.

Le attività si sono concluse con una cerimonia di premiazione alla presenza dei dirigenti scolastici Francesco Marchese, Claudio Gulotta e Maria Luisa Simanella, del presidente del Lions Club Marsala Diego Maggio e della referente del progetto Franca Pellegrino.

I bambini, tra sorrisi e orgoglio, hanno presentato i loro lavori raccontando con entusiasmo l’esperienza vissuta. A tutti è stato consegnato un attestato di partecipazione. Per loro è stata un’occasione concreta per imparare il valore della solidarietà e della cooperazione, maturando atteggiamenti positivi che vanno ben oltre l’aula scolastica.