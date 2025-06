Giovedì 5 giugno al via la XVI edizione di "Una Marina di Libri"

02/06/2025 11:30:00

Si inaugura, giovedì 5 giugno (ore 16.30) sul palco di Tenute Orestiadi, la XVI edizione di Una marina di libri, il festival dell’editoria indipendente che fino a domenica 8 giugno animerà con ospiti e nuove pubblicazioni gli spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa (via Paolo Gili, 4), a Palermo.

Qui il programma.

La rassegna quest’anno ha come filo conduttore Il giro di boa, un omaggio ad Andrea Camilleri, nel centesimo anniversario della nascita, definito da Gaetano Savatteri, direttore artistico del festival, un potente fabbricatore di storie. Tanti gli appuntamenti speciali a lui dedicati a partire dalla prima giornata con Vi racconto una storia, Teresa Mannino legge alcune pagine del Maestro di Vigáta, (ore 19) al cinema De Seta.

Ai Cantieri Culturali alla Zisa, nuova sede di Una marina di libri, arriveranno case editrici, scrittori, scrittrici, giornalisti, giuristi, docenti universitari e artisti dall’Italia e dall’estero, un parterre importante per nomi e numeri: 80 le case editrici presenti, oltre 400 gli incontri in calendario e 20 i luoghi destinati alle presentazioni. Ad affiancare il programma generale due sezioni tematiche: l’editoria per l’infanzia, curata da Maria Romana Tetamo della libreria Dudi, e I segni di Venere, uno sguardo rivolto all’universo femminile, la rassegna è coordinata da Maria Giambruno, ideatrice di Una marina di libri.

Tra le novità dell’edizione 2025: Una marina di libri ospita La scoperta dell’Olanda una campagna, promossa da Nederlands Letterenfonds (Dutch Foundation for Literature) e dall’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, indirizzata a diffondere, ampliare e corroborare il rapporto culturale tra L’Italia e L’Olanda.

"Ogni edizione – dice Valentina Ricciardo, presidente di Una Marina di libri E.T.S. - è una sfida e un’opportunità. È il risultato di un lavoro collettivo fatto di idee, energie e tanta passione. Come presidente, sono orgogliosa di vedere come Una marina di libri, dopo 16 anni, continui a crescere e a reinventarsi, restando sempre fedele alla sua missione: promuovere la lettura, sostenere la bibliodiversità e offrire uno spazio di confronto libero e inclusivo. Ringrazio di cuore – aggiunge - tutti gli editori, gli autori, i partner, le istituzioni e il pubblico che credono in questo progetto e ci accompagnano anno dopo anno. Insieme, rendiamo possibile qualcosa di più grande di un semplice festival: costruiamo comunità attorno ai libri e alle idee."



La rassegna 2025 sarà ancora più ricca e multidisciplinare grazie all’azione combinata tra il festival letterario e le associazioni, le biblioteche, gli istituti di lingua straniera, le botteghe, le scuole di formazione, i teatri e il cinema che hanno sede ai Cantieri Culturali. Ognuno di loro, oltre ad aprire al pubblico i propri spazi, ha portato dentro al programma di Una marina di libri: progetti culturali e ambientali, spettacoli, arti visive, film, rassegne, laboratori di danza, documentari, workshop creativi, talk, presentazioni di libri e tanto altro ancora.

La manifestazione letteraria è organizzata dall’Associazione Una marina di libri E.T.S. in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore, Sellerio Editore e Libreria Dudi, con il patrocinio del Comune di Palermo, Città metropolitana, Regione Siciliana, Fondazione Sicilia, Università degli Studi di Palermo, e con il sostegno di SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, e di AIE, Associazione Italiana Editori.