A Pantelleria nasce la "Casa della Comunità". Lanciato il nuovo portale turistico

Pantelleria guarda al futuro con la nascita della Casa della Comunità, una nuova struttura socio-sanitaria che promette di diventare il cuore pulsante dell'assistenza primaria sull'isola. I lavori, in corso all'interno dei locali ristrutturati del distretto sanitario di via San Leonardo, sono stati oggetto di un sopralluogo da parte di Danilo Palazzolo, sostituto del direttore generale dell'Asp di Trapani, e dal direttore sanitario aziendale Danilo Greco, accompagnati dal direttore del distretto Luca Fazio. La Casa della Comunità rappresenta un modello innovativo di assistenza territoriale: un luogo in cui medici di medicina generale, pediatri, specialisti ambulatoriali interni, infermieri di famiglia e altri professionisti della salute - psicologi, ostetrici, operatori della prevenzione, della riabilitazione e assistenti sociali - lavoreranno insieme per rispondere in modo integrato ai bisogni della popolazione. All'interno della struttura troveranno spazio anche il Cup e i servizi territoriali, facilitando l'accesso alle cure e semplificando i percorsi assistenziali. (ANSA).

Pantelleria lancia il nuovo portale turistico visitpantelleriaisland.it - Pantelleria compie un nuovo e importante passo nella valorizzazione della propria offerta turistica con il lancio del sito ufficiale visitpantelleriaisland.it. Il portale si presenta come uno strumento moderno, curato e coinvolgente, pensato per raccontare l’essenza autentica dell’isola, esaltarne il fascino e consolidarne il ruolo tra le destinazioni più suggestive del Mediterraneo.

Il lancio del sito segna anche il debutto del brand turistico "Visit Pantelleria Island", accompagnato dal claim evocativo “Meet Yourself”: un invito a vivere Pantelleria non solo come luogo da visitare, ma come spazio in cui ritrovare sé stessi, immersi nel silenzio, nella natura e nei paesaggi incontaminati.

La piattaforma è stata progettata per offrire un’esperienza di navigazione semplice ma immersiva. Grazie a un ricco apparato fotografico, contenuti editoriali accurati e sezioni tematiche dettagliate, il sito guida l’utente alla scoperta dell’isola in tutte le stagioni. Dal patrimonio naturalistico e culturale alle tradizioni locali, passando per itinerari outdoor, eventi e tipicità enogastronomiche, ogni aspetto dell’identità pantesca trova spazio e valore.

Frutto del lavoro dell’agenzia HappyMinds, il progetto ha coinvolto attivamente gli operatori locali, in un percorso partecipativo che ha garantito un risultato autentico e aderente alle reali esigenze del territorio.

Una delle principali novità del portale è l’area operatori, dedicata a chi vive e lavora sul territorio. Questo spazio offre visibilità a esperienze, servizi e proposte turistiche locali, promuovendo un modello di turismo integrato e collaborativo tra pubblico e privato. L’obiettivo è chiaro: sostenere uno sviluppo turistico equilibrato, rispettoso dell’ambiente e delle comunità, in linea con i principi del turismo consapevole e sostenibile.

Il sito ospita anche una ricca sezione editoriale, impreziosita da 10 guide tematiche che raccontano Pantelleria attraverso storie, percorsi emozionali e contenuti ispirazionali. Un modo per andare oltre la semplice visita e vivere un’esperienza più profonda, capace di creare un legame autentico tra il viaggiatore e l’isola.

Presto disponibile anche in inglese, francese e tedesco, il portale si propone come punto di riferimento non solo per i visitatori, ma anche per i cittadini e gli operatori del settore. Un sito vivo, aggiornato e dinamico, che mira a rafforzare l’identità di Pantelleria come destinazione autentica, accogliente e di qualità.