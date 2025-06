Patti e Licari, il nuovo corso del Pd a Trapani e Marsala. "Torniamo tra la gente"

02/06/2025 06:00:00

A Trapani e Marsala il Partito Democratico cambia pelle e riparte da due donne: Marzia Patti e Linda Licari, neo-segretarie cittadine, elette in un clima di rinnovamento e partecipazione diffusa.

Patti rilancia l’idea di un PD “che cammina tra la gente” e promette il ritorno del simbolo alle prossime amministrative. Licari punta a ricostruire il gruppo consiliare a Marsala e invita la sua comunità politica a “non nascondersi dietro liste civiche”, ma a tornare protagonisti con coraggio e visione. Entrambe condividono la sfida di un partito più inclusivo, con una leadership costruita dal basso e una proposta forte per il futuro delle loro città.

Marzia Patti: «Un PD che cammina tra la gente»

Cambio generazionale e voglia di protagonismo per il Partito Democratico a Trapani. Marzia Patti, consigliera comunale, è stata eletta segretaria cittadina con oltre il 75% dei voti. Un risultato che, come sottolinea lei stessa, è frutto di un percorso collettivo e di una visione chiara: «Vogliamo un partito di prossimità, che continui a camminare tra la gente».



L’elezione di Patti si inserisce in una fase di rinnovamento in tutta la provincia di Trapani, con nuove segreterie guidate da volti giovani e motivati. «Per la prima volta – afferma Patti – abbiamo lavorato a una mozione condivisa da ragazzi, ragazze, iscritti e simpatizzanti. È stato un lavoro dal basso che ha coinvolto anche nuovi ingressi nel partito».

Patti ha già fissato l’obiettivo: il Partito Democratico tornerà alle prossime amministrative con il proprio simbolo. «Abbiamo preso un impegno con la nostra comunità. Ci siederemo a un tavolo con le altre forze progressiste, ma senza rinunce. Massima apertura, anche alla possibilità delle primarie, ma con l’identità chiara del PD».

Non mancano le critiche all’assenza del Movimento 5 Stelle al congresso trapanese: «In altri territori collaboriamo, ma a Trapani si preferiscono personalismi. Faccio un appello a superare queste divisioni per il bene della città».

Infine, la neo-segretaria lancia un messaggio anche al Palazzo Cavarretta: «Il PD continuerà a essere presente in Consiglio comunale, con o senza gruppo ufficiale. Siamo forza determinante in aula e nella giunta. Lavoriamo per ricostruire il gruppo consiliare, ma ciò che conta è esserci e incidere».

Linda Licari: «A Marsala torniamo protagonisti»

Il Partito Democratico di Marsala riparte da Linda Licari. Eletta all’unanimità segretaria cittadina durante il congresso celebrato nei giorni scorsi. Licari – già consigliera comunale con l'amministrazione Di Girolamo – parla di un nuovo inizio e di un impegno condiviso: «Abbiamo sorpreso tutti con un congresso unitario. L’unità non è solo un valore, ma l’unico modo per contrastare efficacemente le destre e ricostruire una proposta politica credibile per Marsala».



La nuova segretaria punta a riportare il PD in consiglio comunale con una lista forte: «È gravissimo che il Partito Democratico non abbia attualmente rappresentanza a Palazzo VII Aprile. Il mio primo obiettivo sarà costruire una lista per tornare protagonisti, non come seconda scelta, ma come proposta vincente per la città».

Licari ribadisce con forza la volontà di non nascondere il simbolo del partito: «Il PD deve tornare ad avere orgoglio di esistere. Il nostro simbolo è chiaro, riconoscibile, portatore di valori. Se faremo una coalizione larga, che comprenda anche il civismo, bene. Ma il Partito Democratico ci sarà con la sua identità».

Sulla possibile candidatura di Andreana Patti: «È una proposta credibile, ma la scelta non può essere calata dall’alto. Tutto passerà da un confronto tra forze politiche e movimenti. Se necessario, anche con le primarie».

Licari lancia infine un messaggio ai giovani e a chi è rimasto deluso: «Voglio che le nuove generazioni possano restare a Marsala, mettendo a frutto le competenze acquisite altrove. Questo partito può essere una casa aperta e scalabile: non serve essere ‘figli di’ o vicini ai potenti per contare. È tempo di cambiare pagina».

E sul rapporto con l’attuale amministrazione Grillo, conclude: «Il Partito Democratico tornerà ad essere forza di opposizione. Lo dobbiamo a chi ci ha votato, alla città e a noi stessi».