La settimana sportiva: Basket, si complica la strada scudetto per la Shark - il Marsala Volley perde gara 1 di Finale PlayOff

02/06/2025 06:00:00

• Basket: si complica la strada scudetto per la Trapani Shark che perde entramebe le due sfide casalinghe contro la Germani Brescia. In entrambe le partite Brescia ha imbrigliato il gioco dei granata riuscendo a portarsi sempre in vantaggio con i ragazzi di Repesa che sono riusciti a recuperare ma non riuscendo a ribaltare il risultato.Nel primo match giocato venerdì, i lombardi di Coach Poeta sono riusciti a portarsi in vantaggio di 12 punti al riposo lungo con capitan Mollura e compagni hanno venduto cara la pelle riuscendo a recuperare sino al 92-93 finale. Un -1 che avrebbe avuto un segno positivo se gli Shark non avessero commesso tanti errori in attacco e subito i rimbalzi della Germani. In gara due, giocata domenica, gli ospiti hanno cercato di replicare la partita di venerdì portandosi subito in vantaggio ma stavolta sul recupero dei granata sono stati davvero bravi amantenere il gap di vantaggio chiudendo 77-85. Un 2-0 per la Germani che gli Shark dovranno ribaltare nelle prossime due gare stavolta in trasferta cercando di portare la serie a gara 5, ultima spiaggia per raggiungere la Finale Scudetto.

• Volley: l’EnoDoro Marsala Volley perde 2-3, in un festante Palazzetto con un migliaio di spettatori ed alla presenza dell’Amministrazione Comunale, il confronto casalingo contro la Pantaleo Il Podio Fasano valido come gara 1 di finale promozione per la A2 di Volley femminile. Un match che lascia l’amaro in bocca alle ragazze di Coach Lino Giangrossi che avevano pregustato la vittoria a punteggio pieno dopo i primi tre set giocati in modo convincente giocando a viso aperto un’ottima pallavolo al cospetto della prima della classe della stagione regolare. Il quarto set, giocato punto a punto, soltanto nel finale ha visto le ospiti aggiudicarselo grazie ad una maggiore concentrazione e ad un minor numero di errori nei momenti topici della sfida. Il quinto set, terminato ai vantaggi, rende l’idea di quanto equilibrata sia stata la sfida. Credits: foto di Francesco De Simone.

• Scherma: con il Campionato Nazionale Gold Cadetti e Giovani si è chiuso il circuito di qualificazione ai Campionati Italiani di categoria che si disputeranno a fine Maggio a Terni. La qualificazione al Campionato Italiano, riservata solo ai primi 4 classificati per ogni specialità, era l’obiettivo principale degli atleti provenienti da tutta Italia e tornati a Riccione per l’ultima chance di qualifica. La prima categoria a scendere in pedana è stata quella dei “Cadetti” dove il mazarese Natale Tranchida conquista un ottimo Bronzo ottenendo la qualificazione al Campionato Italiano di categoria. Anche la prova della Sciabola Femminile è stata piena di emozioni con il sorprendente Argento e pass ai Campionati Italiani, della saccense di nascita ma mazarese d'adozione Costanza Marciante che stoccata dopo stoccata ha impressionato con la sua scherma perdendo solo in finale con la campionessa Europea in carica Vittoria Mocci. La competizione ha visto poi scendere in pedana la categoria Giovani dove nella specialità della sciabola Maschile spicca l’Argento e qualificazione al Campionato Italiano Giovani di Giuseppe Marciante (in foto).

• Ginnastica Artistica: la cittadina di Siderno (Reggio Calabria) è stata teatro di una fantastica gara Interregionale di ginnastica artistica maschile e femminile del circuito C.S.A.I.n, ente di promozione sportiva di cui gli allenatori Monica Colicchia e Gianluca Gimondo della Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala sono i responsabili tecnici e di giuria Regionali. Una bellissima due giorni di ginnastica, in cui gli atleti delle due regioni si sono potuti confrontare ed esibire nel livello Supergym, dalla categoria Pulcini (dai 3 ai 6 anni) alla categoria Senior (oltre i 16 anni). Così sono arrivati per la società marsalese i primi titoli: a laurearsi Campionessa Interregionale “all around” per la categoria Pulcine (5 anni) la piccola Arianna Gimondo; per la categoria Esordienti (6 anni), si laurea Campione Interregionale “all around” il piccolo Marco Bonafede; per la categoria Promesse (7 anni) si laurea vice campionessa interregionale “all around” Ginevra Casano. Esclusi i primi classificati di ogni categoria, si è proceduto con le classifiche ad attrezzo e sono fioccati per la Polisportiva gli altri podi: per la categoria Pulcine Layla Russo ottiene la medaglia d’argento alla trave e quella di bronzo al mini trampolino; Giulia Di Stefano si piazza terza alla trave; Laura La Vela vince la medaglia d’argento al mini trampolino. Per la ginnastica artistica maschile, vince la medaglia d’oro al mini trampolino e quella d’argento al corpo libero l’esordiente Andrea Peloso. Nella categoria Ragazze, sale sul gradino più alto del podio all’attrezzo mini trampolino Mariele D’Asaro.

• Taekwondo: ogni regione d’ Italia ha scelto i migliori atleti nelle categorie cadetti (12-14 anni), juniores (15-17anni) e seniores (18-35 anni), cinture rosse e nere di Taekwondo. Atleti selezionati in base ai risultati di livello regionale, nazionale ed internazionale. I Fighter Taekwondo di Mazara del vallo diretti dai maestri Gaspare Russo e Maria Cutugno partecipano al "The Olympic Dream Cup" di Taekwondo che si sta svolgendo a Roma al Foro Italico conquistando il posto da titolare in ben sette categorie, risultato prestigioso per una squadra che ad ogni stagione sportiva porta alta la bandiera della Sicilia e di Mazara del vallo. Gli atleti che faranno parte della squadra Sicilia nelle rispettive categorie sono: • Adele Monachella (cadetto) -41 kg • Ilary Quinci (cadetto) -44 kg • Erika Russo (cadetto) -47 kg • Luca Lucia (cadetto) -57 kg • Chiara Russo (juniores) -46 kg • Vittoria Di Alcantari (juniores) -49 kg • Leonard Rando Mazarino (seniores) +80 kg. Con grande entusiasmo e spirito agonistico gli atleti dimostreranno la vera essenza del Taekwondo in una delle competizioni più importanti dell’ anno portando a casa un buon bagaglio esperienziale, fondamentale per gli atleti di giovane età. Spettacolo, tecnica e fair play all'insegna del grande sport e del miglior Taekwondo Nazionale puntando alla vittoria.

• Atletica: anche quest'anno ,la Polisportiva Marsala Doc è stata presente alla famosa 100 km del Passatore, svoltasi tra il 24 e 25 maggio, una tra le più belle del panorama podistico. Ai nastri di partenza a Firenze in piazza Duomo alle ore 15:00 erano presenti Michele D'Errico, veterano ultramaratoneta, suo figlio Vito D'Errico, alla sua seconda esperienza da ultramaratoneta e Dario Stracquadanio per la prima volta in quest'ardua impresa. Dopo aver attraversato le colline dell' Appennino Tosco Emiliano i D'Errico hanno tagliato il traguardo insieme dopo 11 ore 41 minuti in Piazza del Popolo a Faenza, tra l'altro Michele, soprannominato La Leggenda, per le sue leggendarie performance, come sempre, e' stato 1° nella sua categoria. Invece, Dario Straquadanio ha raggiunto il traguardo con un ottimo tempo fermando l'orologio ad 11 ore e 28 minuti .Tutti felicissimi di aver raccolto l'agognato traguardo frutto di duri allenamenti che si sono protratti per mesi sia di giorno che di notte.