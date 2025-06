La Lega Navale di Marsala base logistica del 5° Raid di Vela Classe Patì Catalàn

02/06/2025 15:33:00

Dal 2 al 6 giugno la Lega Navale di Marsala farà da base logistica per il 5° raid di Vela della Classe Patì Catalàn. Raid che durerà 4 giorni e che toccherà durante il suo percorso l’Isola di Favignana, Levanzo e Marettimo per finire l’ultimo giorno con il circumnavigare la piccola Mothia all’interno della Stagnone. Il Patì Catalàn è una particolare imbarcazione a vela, più precisamente un catamarano leggero e versatile, lungo circa 5,5 metri, largo poco più di 1,5 metri e raggiunge un peso massimo di 90 kg. molto diffuso nella penisola iberica, principalmente in Catalogna dove vengono sistematicamente organizzate regate tra i molti appassionati. Caratteristica principale dell’imbarcazione è quella di essere priva di timone e di deriva per cui la direzione viene controllata spostando il peso del corpo dell’equipaggio. Nei precedenti quattro raid, la piccola flotta dei Patì ha effettuato veleggiate a Barcellona, Saint Tropez e in Finlandia. Al termine delle loro “fatiche” i componenti degli equipaggi, autentici navigatori, saranno lieti di incontrare alle ore 18,00, gli appassionati di vela e non, presso la Sezione marsalese della Lega Navale Italiana, dove avranno in piacere di raccontare le loro esperienze e di dialogare con i presenti.