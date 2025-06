   Playoff amari anche fuori dal campo: nuova multa per la Trapani Shark dopo Gara 2 con Brescia

03/06/2025 21:17:00

Ancora una sanzione per la Trapani Shark. Dopo l’ammenda da 667 euro inflitta in seguito a Gara 1, la Federazione Italiana Pallacanestro ha annunciato un nuovo provvedimento disciplinare ai danni del club trapanese, stavolta più salato: 1.333 euro per offese collettive e frequenti nei confronti degli arbitri, in violazione dell’articolo 27, comma 4bd, del Regolamento di Giustizia sportiva.

Il clima teso della semifinale playoff di Serie A2 tra Trapani e Brescia non si è limitato al parquet. Gli episodi segnalati nel referto arbitrale hanno comportato questa ulteriore sanzione per la società granata.

Domani, intanto, si gioca Gara 3 al PalaLeonessa A2A. Brescia è avanti 2-0 nella serie e avrà il supporto di un palazzetto completamente esaurito in ogni ordine di posto. Per la squadra di Valerio Antonini sarà una sfida decisiva, da dentro o fuori.