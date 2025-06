Trapani, al via la mostra “1991–2025 Lavori in corso” di Massimo La Sorte

03/06/2025 10:14:00

Verrà inaugurata venerdì 6 giugno alle ore 19:00, nello spazio espositivo di 122 Ricami in via Serisso 9 a Trapani, la mostra personale dell’artista trapanese Massimo La Sorte, dal titolo “1991–2025 Lavori in corso”.

L’esposizione sarà visitabile fino al 20 giugno, dal martedì al sabato, dalle 17:30 alle 20:30. L’ingresso è libero.

La mostra raccoglie una selezione di opere realizzate nell’arco di oltre trent’anni, dal 1991 a oggi, offrendo al pubblico una panoramica rappresentativa del percorso artistico di La Sorte, che ha fatto della pittura astratto-informale uno spazio di ricerca intimo, evocativo e coerente. Il progetto è coordinato da Valentina Guarneri.

Massimo La Sorte, nato a Palermo nel 1958 e residente a Trapani, è docente di Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo e vanta una lunga carriera espositiva con mostre in tutta Italia. Le sue opere, presenti in collezioni pubbliche e private, si distinguono per l’uso espressivo del colore e una costruzione formale rigorosa, in cui il confine tra emozione e astrazione si dissolve in composizioni dense, materiche e visivamente coinvolgenti.

Nei lavori in mostra, l’artista esplora temi come la memoria, il mare, il tempo e il sentimento amoroso. Dalle Marine di Sicilia ai Cataloghi dei primi baci, dalle Abluzioni ai Diari di bordo, ogni ciclo pittorico si sviluppa come narrazione visiva, dove il cromatismo intenso – tra rossi, blu, arancio e neri – dialoga con forme taglienti e strutture geometriche. La pittura di La Sorte diventa così una “cronaca emotiva” fatta di ritmo, stratificazioni e pause, che restituisce all’osservatore la possibilità di riconoscersi nelle vibrazioni dell’opera.

Come sottolinea Luciana Giunta nel testo critico, la forza delle sue composizioni sta nel contrasto tra forma e colore, tra ordine e istinto, tra la necessità di raccontare e il desiderio di sottrarsi allo sguardo diretto. I dipinti di La Sorte “urlano piano”, lasciando spazio alla contemplazione e al mistero. Per informazioni: +39 379 108 0852