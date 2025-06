Papania resta in carcere, il tribunale respinge la richiesta di domiciliari

03/06/2025 08:11:00

Il tribunale di Trapani ha respinto la richiesta di concessione degli arresti domiciliari, con l’utilizzo del braccialetto elettronico, per l’ex senatore alcamese del Partito Democratico Antonino Papania, 66 anni,. La decisione arriva nonostante il parere favorevole espresso dalla Procura. I legali dell’ex parlamentare, gli avvocati Vito Di Graziano e Saro Lauria, hanno annunciato che presenteranno ricorso.

Papania è detenuto dallo scorso settembre nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Eirene”, che ha portato al rinvio a giudizio di tredici persone. A lui e all’ex vicesindaco di Alcamo, Pasquale Perricone, 69 anni, viene contestato il reato di scambio elettorale politico-mafioso. Il processo, in corso presso il tribunale di Trapani, entrerà nel vivo con le udienze già fissate per il 6 e il 20 giugno. Visto l’elevato numero di imputati detenuti – dieci in tutto – il calendario prevede due udienze al mese.

Intanto, Papania dovrà affrontare anche un altro procedimento giudiziario: mercoledì prossimo comparirà davanti ai giudici del tribunale di Marsala per rispondere dell’accusa di corruzione elettorale, insieme ad Angelo Rocca, suo collaboratore storico, oggi ai domiciliari, e Manfredi Vitello, dirigente del Ce.Si.Fo.P. di Cinisi. La procura ha ottenuto il giudizio immediato, saltando la fase preliminare.

Secondo l’inchiesta coordinata dalla Guardia di Finanza, Papania avrebbe offerto promesse di assunzione nei corsi di formazione finanziati con fondi pubblici per ottenere consensi a favore del movimento “Via”, da lui stesso fondato. Rocca, 41 anni, era stato candidato alle ultime regionali nella lista “Popolari e Autonomisti”, ma non era stato eletto. La sua posizione sarà discussa lunedì 12 giugno davanti al tribunale del riesame di Palermo, dove l’avvocato Pietro Riggi ha chiesto la revoca della misura cautelare. Per questa tranche dell’indagine risultano indagate una decina di persone in ambito provinciale.