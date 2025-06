03/06/2025 14:48:00

Auto contro moto questa mattina sulla Statale 115, in contrada Cuore di Gesù a Marsala. Una moto di grossa cilindrata, guidata da un giovane si è scontrata con una Fiat Grande Punto.

Ad avere la peggio il giovane in moto che, a causa dell'impatto è volato via dalla sella finendo sull'asfalto. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "Paolo Borsellino" e si trova ora ricoverato in ortopedia, con una prognosi di trenta giorni.

Sul posto, per i rilievi dell'incidente e per la gestione del traffico due pattuglie della Polizia Municipale di Marsala.