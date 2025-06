  Salemi. Giuseppe Gandolfo riconfermato segretario comunale del PD

03/06/2025 22:27:00

Nel corso di una mattinata che ha registrato la partecipazione di numerosi inscritti al Partito Democratico di Salemi e’ stato riconfermato segretario comunale del partito Giuseppe Gandolfo che alle ultime elezioni amministrative e’ stato anche eletto consigliere.

Hanno presenziato al congresso l’On. Dario Safina, che ha esposto la mozione a sostegno del candidato regionale Barbagallo e Valeria Battaglia, candidata alla segreteria provinciale.

Alla conclusione dei lavori e l’esito delle votazioni, Giuseppe Gandolfo ha rilasciato la dichiarazione che di seguito integralmente pubblichiamo: “Desidero esprimere a tutti gli iscritti del circolo PD di Salemi, il mio più sincero e sentito grazie per avermi rinnovato la fiducia come Segretario del nostro Circolo. La vostra partecipazione e il vostro sostegno sono per me motivo di orgoglio, ma anche una grande responsabilità che accolgo con impegno, serietà e passione. In un momento storico complesso come quello che stiamo vivendo, credo sia fondamentale costruire una comunità politica che sappia essere aperta, inclusiva e radicata nel territorio. Il nostro circolo deve continuare a essere un punto di riferimento, un luogo di ascolto, confronto e proposta per la nostra città. Nei prossimi mesi continueremo a lavorare insieme per rafforzare il Partito Democratico, per dare voce ai bisogni reali delle persone e per contribuire alla costruzione di un futuro più giusto, più verde e più solidale. Vi invito fin da ora a essere protagonisti attivi della vita del circolo: le idee, i progetti e l’energia di ciascuno di voi sono indispensabili”.