Selinunte estate 2025: che cartellone! Ecco tutti gli eventi in programma

Martedì 3 giugno, all’Oratorio dei Bianchi a Palermo, si è tenuta la conferenza stampa dedicata all’apertura della stagione estiva 2025 del Parco archeologico di Selinunte, uno spazio in cui poter godere della bellezza del luogo accompagnata da tanti eventi dedicati alla musica, al teatro, alla danza e ai talk.

Dall’11 luglio al 13 settembre sarà possibile visitare il parco e immergersi nella magia e nella bellezza che questo offre al pubblico, dalle nove del mattino fino all’una di notte, dal tramonto all’alba.

‘’Un sito archeologico deve essere vivo e offrire un’esperienza completa, immersiva, capace di coinvolgere i visitatori dall’alba al tramonto - sottolinea l’assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana Francesco Paolo Scarpinato -. Selinunte in pochissimo tempo ha saputo farlo, e oggi è esempio di un modello che coniuga tutela, valorizzazione e innovazione’’.

“Tutela’’, ‘’valorizzazione’’, ‘’salvaguardia del patrimonio culturale”.

“I 14 e meravigliosi parchi archeologici dell’intero territorio siciliano - continua l’assessore Scarpinato - comunicano, cercano di avere una visione comune, di integrarsi e completarsi, creando sinergie” [..] Innovativi e collaborativi, abbiamo cercato di coinvolgere tutta la regione di Trapani. Sono contento ma non appagato perché dobbiamo sentire ancora la responsabilità di diffondere l’idea che la Sicilia è la terra più bella del mondo. La Sicilia è cultura, è bellezza. La Sicilia deve essere apprezzata e conosciuta tutta. Questo è un messaggio culturale che deve far conoscere le nostre bellezze e quello che ogni giorno facciamo per migliorare la nostra terra”.

Durante la conferenza, il direttore del Parco di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria Felice Crescente, sostiene che la chiave di lettura del Parco di Selinunte sia la tutela del paesaggio e della cultura, fondamentale da proteggere. ‘’Il connubio tra cultura, paesaggio e bellezza è la giusta chiave di lettura del parco’’.

E continua: “Il cartellone dei 60 appuntamenti non nasce per caso: abbiamo creato un grande cartellone rivolto specialmente alle famiglie, dai bambini agli adulti. A tutti i visitatori noi offriamo la possibilità di poter godere di spettacoli di vario tipo, dalla danza classica al jazz, un complesso di attività che veramente lascia spazio a tutti. Tutela, valorizzazione, formazione, tutti valori che fanno da leva per la crescita del territorio culturale. La regione siciliana si occupa della valorizzazione di questa cultura alimentata dal pubblico stesso. La vera sfida è portare pubblici nuovi per usufruire della bellezza del parco e poter godere di questa con spensieratezza”.

Alla fine della conferenza, è anche intervenuto l’assessore della città di Castelvetrano Rosalia Ventimiglia, che afferma che ‘’per la città di Castelvetrano è un piacere poter offrire ai visitatori questo genere di manifesto, questo genere di iniziative culturali, che avvolgono e coinvolgono tutte le fasce d’età. Faremo di tutto per promuovere le iniziative del parco perché le riteniamo indispensabili, come riteniamo indispensabile il connubio di collaborazione tra il parco di Selinunte, l’amministrazione e la cultura di Castelvetrano che mi onoro nel mio piccolo di rappresentare in qualità di assessore. Il Festival della Bellezza ti da gioia, riempie, ti da una voglia di andare avanti, di continuare a regalare le culture di questa nostra città, troppo spesso martoriata, troppo spesso ricordata per fenomeni purtroppo non belli, negativi ma che fanno parte della città, ed è innegabile, quindi non dobbiamo mettere la polvere sotto il tappeto, dobbiamo semplicemente fare vedere quello che di bello c’è. Ma grazie a Selinunte e grazie a quello che il direttore ha fatto in questi anni, finalmente forse riprende il ruolo centrale del Mediterraneo che realmente merita’’.

Ecco il programma completo:

60 appuntamenti in due mesi; gli spettacoli si svolgeranno tra il Tempio E (intero ed esterno), il salotto del Baglio Florio di fronte al Tempio F, e sulla Collina Orientale. Inoltre, per la prima volta in assoluto, gli eventi avranno luogo nelle misteriose Cave di Cusa e al Castello Grifeo di Partanna. Sono poi previste visite guidate all’Acropoli e aperitivi al tramonto per chi deciderà di non assistere agli spettacoli.

- Festival della Bellezza | 20 > 27 agosto: 9 grandi eventi presso il Tempio di Hera a Selinunte che diventa la sede del Festival della Bellezza. Gli spettacoli prevedono lectio magistrali, monologhi teatrali inediti e concerti dedicati al tema dell’edizione “La Meraviglia”. Con ospiti d’eccezione come Paolo Sorrentino (25/08) al tempio di Hera, il quale parlerà de “La grande meraviglia”, sull’estetica delle illusioni e la nostalgia del tempo perduto. Il programma completo: Federico Buffa (20/08) con “Olimpiadi tra guerra e pace”; Edoardo Prati (21/08) con “Come è profondo il mare”; Alessandro Bergonzoni (22/08) con un monologo iberico “Nonbello ma gnifico (Chimeraviglia?)”; Stefano Bollani (23/08) nel concerto ‘’Piano solo - La Meraviglia’’; Alessandro D’Avenia (24/08) con ‘’Stupefacenza: alla ricerca della gioia perduta”; Umberto Galimberti (26/08) con “Il mistero della bellezza:la meraviglia”; Stefano Auci (27/08) con l’inedito “Lontano dal fumo e dai frutti”; Melania Mazzucco (27/08) conclude con “Le meraviglia del mondo. Arte, umani, animano e altri portenti”. I biglietti saranno disponibili a breve.

A coordinare il Festival della Bellezza è la marsalese Rosanna Giacalone. L'abbiamo intervistata ieri al Volatore di Rmc 101.

- NEOKOROS FESTIVAL | 12 > 14 agosto. Neokoros festival, dal greco “custode del tempio”, dà il nome al nuovissimo progetto di CoopCulture, che diventerà appuntamento fisso per gli anni successivi. Il tema di questo primo anno saranno le donne, l’inclusione e la violenza di genere, con ospiti come Paola Turci (12/08), Francesca Michielin (14/08) e Simona Molinari (13/08).

- A NOME LORO: Musiche e voci per le vittime di mafia | 13 settembre. Un evento che riunisce musicisti, attori, giornalisti, attivisti e familiari delle vittime in una serata di arte e memoria civile. L’iniziativa è nata nel 2023 poco dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro. I protagonisti saranno Ron, Ditonellapiaga, Calibro 35, Dimartino, Enzo Avitabile e Neri per Caso.

- CURVA MINORE | 11 > 18 luglio: Si tratta di sperimentazioni sonore e musiche con tre concerti da ritmi tribali africani al jazz sperimentale, con il trio Timing Birds (11/07), il trio di Francesco Cusa (13/07). Infine si chiude con TRA, jazz sperimentale con Giancarlo Mazzù, Luciano Troja, Maria Merlino, Domenico Mazza e Federico Saccà (18/07).

- TEATRI DI PIETRA | 19 luglio > 30 agosto. Sei spettacoli ospitati presso il tempio di Hera. Si tratta di liberi adattamenti delle tragedie greche e di riscritture del mito: “AgamennoMen” (19/07) , “Andromeda e Perseo. Come l’amore fu più forte, almeno in principio della morte” (23/07), lettura dell’Ecuba di Euripide (30/07), versione coreografica del “De Rerum Natura” di Lucrezio (8/08), la “Danza delle Baccanti. Da Frida Kahlo a Vincent Van Gogh” (9/08); lettura dei “fantasmi” di Pirandello con il testo “Pirandello. Questo, codesto e quello” (19/08); si chiude il 30 agosto con “Penelope vs Ulisse” secondo Viola Graziosi e Davide Coco.

- AGORÀ | 12 luglio > 2 agosto. Tra musica internazionale e talk (ingresso gratuito). Il cartellone ospita 3 eventi: la voce di Sarah Jane Morris (1/08); un viaggio musicale tra jazz, blues, folk e pop (2/08). Infine, il musical sull'emigrazione di Marco Savatteri ‘’Camicette bianche” (20/07).

- FESTIVAL LIRICO TEATRI DI PIETRA | 10 > 29 agosto: Due appuntamenti per il Coro Lirico Siciliano con i ‘’Carmina Burana’’ (10/08) e ‘’Love Morricone’’ (29/08).

- FESTIVAL EKKLESIA | 12 > 25 luglio: Due albe e una performance al tramonto, con l’ECU wind ensemble e il soprano di Margherita Santangelo (12/07); ‘’Io sono energia’’ (21/07); ‘’Manas, vibrazioni di luce’’ (25/07).

-OPEN CALL TRA DANZA, MUSICA E TEATRO: Si inizia con il teatro con il 25 luglio con ‘’InLove da Romeo e Giulietta’’; ‘’Maschera di ferro’’, secondo musical che il parco offre (26/07); ‘’’’Aranci di ‘nterra’’ (27/07); ‘’Ri/Creazioni, Studio per un tragico futuro (28/07); ‘’Il pomo della discordia’’ (6/08); ‘’Minotauro’’, nella ballata di Friedrich Durrenmatt (17/08); ‘’Quando venne il buio, il racconto delle Termopili" (6/09).

- MUSICA: Tanti eventi all’insegna della musica si svolgeranno dal 24 luglio al 9 settembre: Giovanni Gulino con il pianista Fabrizio Mocata e a Mato Sciacca propongono un crossover ‘’Un secolo di canzoni, da Puccini a Marta sui Tubi’’ (24/07); David Cuppari e Giorgia Zaccagni suoneranno ‘’Voglio vederti danzare’’, un omaggio a Franco Battiato (29/07); la cantautrice siciliana Lidia Schillaci proporrà ‘’Anima’’, rito sonoro e visivo (31/07); ‘’Musical from the Myths’’ di Salvo Ferrara (3/08); ci sarà poi una vera e propria immersione sinfonica nelle colonne sonore dei film Disney (5/08); presentazione del nuovo album, ‘’Veneradas y temidas’’, dell’arpista e cantante Musgo (7/08); una serata di tango con l'Hyperion Ensemble (18/08); per la seconda volta, ritornano a Selinunte le acrobazie equestri di Giuseppe Cimarosa: ‘’Anima Ignis’’, ovvero danza e fuoco nel segno di Prometeo (31/08). Gli ultimi spettacoli saranno il 4 settembre, con il concerto Selinon - la simenza e lu cantu del duo formato da Francesca Messina e Massimiliano Lo Sardo che presentano il nuovo album, Etna Calling, il 7 settembre con Gli Asteroidi; infine, il 9 settembre il cartellone chiude con ‘’La Sicilia lungo i secoli’’, concerto di Ensemble Vucidda Duci, melodie e canti dal Medioevo all’età dei Florio.

-CASTELLO GRIFEO - CAVE DI CUSA. Quest’anno il parco archeologico di Selinunte offre due nuovi spazi a disposizione degli artisti: al castello Grifeo di Partanna, il 25 luglio debutta ‘’Il poeta della libertà’’, monologo-omaggio a Federico Garcia Lorca di Ornella Giusto; il 26 La leggenda del pianista sull’oceano. Alle Cave di Cusa si inizia il 3 agosto con ‘’Tu si na cosa grande per me’’, omaggio Domenico Modugno di Cocò Gulotta; il 5 agosto con ‘’K- Osmosi’’, un’idea coreografica di Giulia Tartamella. Infine, il 6 agosto, il Duo Sheherazade in ‘’Le mille e una nota’’, viaggio musicale ispirato ai racconti della principessa araba.