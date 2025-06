Flash mob per la pace del 7 giugno. Lentini, “Alzare forte la voce popolare”

06/06/2025 12:25:00

In vista della manifestazione di domani a Castelvetrano, promossa per chiedere la fine dell’aggressione militare nella Striscia di Gaza, il sindaco Giovanni Lentini, afferma la “necessità di alzare forte la voce popolare per indurre i governi delle democrazie occidentali, l’ONU, i governi dei Paesi arabi e il popolo israeliano a fermare l’azione militare del governo Netanyahu, che sta provocando una strage nella popolazione civile palestinese”.

Secondo il sindaco di Castelvetrano, che domani sarà presente al Flash mob, è indispensabile costringere il governo israeliano e i rappresentanti del popolo palestinese a tornare alla diplomazia e sedersi attorno a un tavolo di pace.