Il 7 giugno a Castelvetrano un Flasmob per la Pace

03/06/2025 08:00:00

Il 7 giugno alle ore 19:00, nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano, si terrà un Flashmob per la Pace promosso dall'associazione culturale Palmosa Kore A.P.S., guidata dalla scrittrice Bia Cusumano. L’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione Comunale, nasce come forma di sensibilizzazione contro la guerra e in particolare contro le violenze in corso a Gaza.

L'appello dell'associazione è stato accolto dall’assessore alla Cultura e all’Istruzione Rosalia Ventimiglia, che ha proposto una collaborazione sinergica. L’evento vedrà il coinvolgimento di numerosi enti e realtà territoriali della Valle del Belìce, comprese amministrazioni comunali, Pro Loco, associazioni culturali, club service e istituti scolastici della provincia di Trapani.

La manifestazione sarà caratterizzata da momenti di riflessione e performance artistiche: una estemporanea di pittura a cura dell’artista Susanna Caracci, che presenterà anche una danza simbolica, canti eseguiti dal tenore Maurizio Indelicato e dal soprano Enza Ienna, sotto la direzione del maestro Franco Giacomarro, e letture poetiche.

Saranno simbolicamente disposte lenzuola bianche a terra, a rappresentare i sudari delle vittime civili del conflitto. L’evento si concluderà con un girotondo dei bambini a cui verranno donati fiori colorati, in memoria dei minori uccisi durante il conflitto.

Alla manifestazione parteciperanno il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, l’arciprete Don Giuseppe Ivan Undari, sindaci della provincia, dirigenti scolastici e rappresentanti istituzionali. Tra questi, anche il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, e il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, che ha proposto un tavolo di lavoro per la stesura di un Manifesto della Pace per la provincia. Presenti anche alcuni deputati dell’Ars, tra cui Margherita La Rocca Ruvolo, Giuseppe Bica e Ismaele La Vardera.