Evacuazione medica al largo di Marettimo, intervento della Guardia Costiera di Trapani

14/12/2025 12:17:00

Evacuazione medica nella notte al largo dell’isola di Marettimo, dove la Guardia Costiera di Trapani è intervenuta per soccorrere un marittimo ferito a bordo di una nave mercantile in navigazione verso il Portogallo.

L’operazione è scattata intorno alle 21, quando la sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani ha ricevuto, tramite il 12° M.R.S.C. di Palermo, una richiesta di soccorso dal comandante della nave mercantile “Malbec”, che si trovava a circa 50 miglia a sud-ovest di Marettimo. Il comandante segnalava la necessità di evacuare un membro dell’equipaggio, di nazionalità straniera, rimasto ferito a seguito di una caduta dal ponte di coperta, con una lussazione alla spalla.

Assunto immediatamente il coordinamento delle operazioni, la Guardia Costiera di Trapani ha coinvolto il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico) e il servizio 118, inviando in zona la motovedetta S.A.R. CP 849, unità specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso.

L’evacuazione è avvenuta in una zona di mare più riparata dalle condizioni meteo-marine, consentendo alla motovedetta di affiancare in sicurezza il mercantile e procedere al trasbordo del marittimo, avvenuto a circa 7 miglia a ovest dell’isola di Marettimo.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 2 di notte, quando la CP 849 ha ormeggiato al pontile della Capitaneria di Porto di Trapani. Il ferito è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario del 118, già presente in banchina, per il successivo trasferimento presso l’ospedale cittadino per gli accertamenti del caso.

Interventi di questo tipo, definiti MEDEVAC (Medical Evacuation), consentono il trasferimento urgente a terra di persone ferite o bisognose di cure mediche anche a grande distanza dalla costa. Le operazioni sono coordinate dalla Guardia Costiera, che svolge periodiche esercitazioni con il supporto degli enti sanitari competenti, per garantire la massima prontezza in caso di emergenze in mare.



