Cronaca
14/12/2025 17:00:00

Alcamo: gattina sbranata: "Un'Anima Mille Zampe" denuncia istigazioni alla violenza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/alcamo-gattina-sbranata-un-anima-mille-zampe-denuncia-istigazioni-alla-violenza-450.jpg

Ad Alcamo, il fenomeno del randagismo continua a rappresentare un’emergenza etica e sanitaria. Molti animali sono lasciati liberi a causa della mancata sterilizzazione, con conseguente proliferazione incontrollata e rischi di conflitti tra specie.

 

Nei giorni scorsi, una gattina appartenente alla colonia felina di via Madonna del Riposo è stata uccisa da un cane randagio. La vicenda è stata riportata su un gruppo social locale, dove, oltre al dolore per la perdita, sono emersi commenti d’odio e proposte di violenza contro il cane, con riferimenti a metodi come l’avvelenamento.

L’associazione Un’Anima Mille Zampe Italia è intervenuta denunciando l’istigazione alla violenza online e annunciando possibili azioni legali. Il presidente Gaspare Camarda ha sottolineato la necessità di tutelare tutti gli animali e di affrontare il problema alla radice tramite sterilizzazione e castrazione delle colonie, in collaborazione con l’ASP e le autorità locali.

 

La vicenda evidenzia anche il rischio sociale legato ai social network, spesso usati per sfogare rabbia e diffondere disinformazione. Solo un approccio integrato, tra responsabilità civica, interventi sanitari e controlli istituzionali, può prevenire episodi tragici e garantire una convivenza equilibrata tra animali e cittadini.









