Suv imbottito di 6 chili di cocaina e 20 di Hashish diretto a Trapani. Sequestro record nel trapanese. Il video

06/06/2025 15:25:00

Un Suv, Volksagen Tiguan imbottito di droga: oltre 6 chili di cocaina e 20 di Hashish proveniente dalla Sicilia orientale e diretto a Trapani. La Polizia di Stato notte tra sabato e domenica, intercettato un’auto carica di stupefacenti lungo l'autostrada Palermo-Trapani, e ha sequestrato il più importante carico di droga avvenuto in provincia negli ultimi 15 anni.

Il fermo sospetto e l’intuizione degli agenti

L’operazione è scattata quando una pattuglia della Polizia Stradale ha notato una Volkswagen Tiguan accostarsi a una piazzola di sosta in modo sospetto. Alla guida c’era un giovane di 23 anni, residente nel Siracusano e incensurato, che si è mostrato visibilmente agitato e incapace di fornire una spiegazione plausibile per la sua presenza in zona. L’atteggiamento del ragazzo ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di procedere a un primo controllo del veicolo sul posto. È stato allora che sono emersi i primi 5 chili di hashish, confezionati in panetti e custoditi nel bagagliaio.

Perquisizione approfondita e droga nascosta nella carrozzeria

Il veicolo è stato immediatamente trasferito presso la Questura di Trapani, dove è scattata una perquisizione accurata con l’intervento della Squadra Mobile. I poliziotti hanno scoperto un ingegnoso sistema di nascondigli ricavati all’interno della carrozzeria dell’auto. Smontando il tetto interno del mezzo e analizzando i pannelli laterali, sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di hashish, fino a raggiungere il totale di 20 chili. Ma la scoperta più significativa è avvenuta quando gli agenti hanno rimosso i fari posteriori: nascosti negli incavi, sono stati trovati cinque panetti di cocaina, per un peso complessivo di 6 chili e 270 grammi. Una quantità che, secondo le forze dell’ordine, sarebbe stata destinata alle principali piazze di spaccio della provincia trapanese.

Un colpo da 600 mila euro al traffico di droga

Secondo le stime degli investigatori, il valore commerciale dello stupefacente sequestrato si aggira attorno ai 600.000 euro. Un duro colpo al traffico locale di droga, con riflessi diretti sul mercato illegale che alimenta la criminalità organizzata. Il giovane alla guida del veicolo è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso il carcere di Trapani. Il 4 giugno, il GIP del Tribunale di Trapani ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura.

Un’operazione simbolo nella lotta al narcotraffico in Sicilia

L’operazione rappresenta un’importante vittoria per le forze dell’ordine nella lotta al narcotraffico in Sicilia occidentale. Si tratta del più ingente sequestro di cocaina registrato dalla Polizia di Stato a Trapani negli ultimi 15 anni, a dimostrazione della crescente attenzione investigativa sul fenomeno.

Le indagini sono ancora in corso per accertare la provenienza della droga e ricostruire la rete di contatti legati al trasporto e allo smercio degli stupefacenti. Gli investigatori non escludono che dietro il giovane bracciante possano esserci collegamenti con organizzazioni criminali più strutturate.