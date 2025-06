All'Asp di Trapani eletti i vertici del comitato consultivo aziendale

06/06/2025 18:10:00

E’ stato insediato dal direttore generale facente funzioni Danilo Palazzolo e dal direttore sanitario Danilo Greco il nuovo Comitato consultivo aziendale dell’ASP Trapani.

L’organismo, di cui fanno parte le organizzazioni e le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti degli utenti del settore sanitario e socio sanitario e quelle degli operatori del settore sanitario e socio sanitario, è stato appena rinnovato.

Il comitato ha quindi proceduto alla elezione del presidente, Aldo Liberale Scialabba, dell’AVO (associazione volontari ospedalieri), e del vicepresidente, Anna Maria Casciolo, dell’associazione “Il cuore di Alicia”.

Il Comitato Consultivo Aziendale, ha tra i vari compiti, quello di verificare le funzionalità dei servizi aziendali, dell’appropriatezza degli indicatori di qualità, di analisi sistemica dei dati relativi a inefficienze e disfunzioni, di fornire parere sui piani attuativi e sui programmi annuali di attività dei Direttori generali.

“Sono tanti e rilevanti gli aspetti – ha detto Palazzolo – che competono a questo organismo, con proposte, pareri e consulenze che la governance aziendale terrà nel giusto conto, perché provenienti dal territorio, in particolare in un momento come questo, in cui siamo impegnati da dare attuazione al DM.77/2022 e al PNRR”.