Anche in provincia di Trapani laboratori di analisi in stato di agitazione

06/06/2025 13:16:00

Scatta l’emergenza nei Laboratori di Analisi della provincia di Trapani: da lunedì 3 giugno, le prestazioni sanitarie in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale saranno erogate solo su prenotazione e nei limiti del budget assegnato. È la conseguenza diretta delle nuove disposizioni dell’Assessorato Regionale alla Salute, che vietano alle strutture convenzionate di superare i tetti di spesa previsti, anche in presenza di richieste e urgenze, senza alcuna possibilità di rimborso.

Si attivano così liste d’attesa ufficiali per l’accesso agli esami di laboratorio. Un provvedimento che avrà un impatto immediato sui cittadini e che, secondo i titolari delle strutture, rischia di mettere a repentaglio la tutela della salute pubblica, specialmente in territori come quello trapanese, già fortemente provati da carenze strutturali e sanitarie.

Le ragioni della protesta

A firmare la nota congiunta sono tutte le principali realtà del settore: Biolab, Cleralab, Koala, Sanilab, Laboratori Riuniti Alcamo, Fleming, Omnia Sano, tra le altre. Le aziende annunciano lo stato di agitazione del comparto, denunciando una situazione economica e normativa insostenibile.

«Negli ultimi anni – si legge nel comunicato – abbiamo continuato a garantire i servizi anche oltre il budget previsto, sostenendo di tasca nostra i costi delle prestazioni aggiuntive. Ma con il nuovo nomenclatore tariffario, che ha abbassato in modo generalizzato le tariffe, non è più possibile continuare a lavorare in perdita».

Da oggi, dunque:

Le prestazioni in convenzione SSR saranno contingentate , e disponibili solo su prenotazione;

Saranno garantite gratuitamente anche a budget esaurito solo le prestazioni per i pazienti oncologici con codice 048.

“A rischio prestazioni salva-vita”

L’allarme lanciato dai laboratori è drammatico: si rischia una riduzione dei servizi essenziali e l’impossibilità di garantire esami salva-vita, come quelli necessari per individuare tempestivamente patologie gravi.

«Le analisi cliniche sono il primo passo per la diagnosi e la cura – affermano – limitarne l’accesso significa compromettere la salute pubblica. Il mancato riconoscimento di queste prestazioni equivale a negare il fabbisogno sanitario dei siciliani».

L'appello alla politica

I titolari delle strutture chiedono un intervento immediato alla Regione, affinché riveda le soglie di spesa e il sistema dei rimborsi, oggi considerato “irragionevole” rispetto alla reale domanda sanitaria.

«Difendiamo ogni giorno la salute dei cittadini – concludono – ora chiediamo che sia difesa anche da chi ha il compito istituzionale di garantirla».