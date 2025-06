Il mazarese Salvatore Mirasolo conquista il secondo posto al "Mondiale del Pizzaiuolo"

07/06/2025 18:30:00

È un'impresa che profuma di passione, tecnica e dedizione quella compiuta da Salvatore Mirasolo, pizzaiolo mazarese che ha conquistato il secondo posto nella categoria "Pizza più larga" al Mondiale del Pizzaiuolo di Napoli, una delle competizioni più prestigiose nel panorama internazionale dell’arte bianca.

Un risultato che porta in alto il nome della Sicilia e della sua tradizione gastronomica, frutto non solo del talento di Mirasolo, ma anche del sostegno di chi ha creduto in lui lungo il percorso.

In prima linea tra i ringraziamenti c’è Dino Burzotta, titolare della New Dino’s Pizze, storica pizzeria sul Lungomare Mazzini 17 a Mazara del Vallo, dove Salvatore lavora con orgoglio:

“Dino mi ha sempre supportato nelle mie numerose gare, e questo traguardo è anche merito suo”, ha dichiarato il pizzaiolo.

Fondamentale anche il contributo del Molino Signetti, fornitore delle farine di altissima qualità utilizzate per realizzare la maxi pizza: “Senza le loro materie prime eccellenti, non avrei potuto raggiungere un simile risultato tecnico”, ha spiegato Mirasolo.

Ma oltre alla tecnica, il pizzaiolo siciliano ha voluto sottolineare il valore del supporto umano.

“Un grazie speciale va a Piero Asaro e Luigi Nastro, per il loro sostegno morale e psicologico. Nei momenti di fatica e tensione, fanno davvero la differenza”, ha detto.

Parole particolarmente sentite sono state rivolte a Piero Asaro, che Mirasolo definisce “molto più di un amico: è il mio mentore, la mia guida e una continua fonte di ispirazione. Gran parte del mio stile e della mia crescita personale e p