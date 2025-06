7 Giugno: domani si vota, Nazionale umiliata, in piazza per Gaza

07/06/2025 08:44:00

E' il 7 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Un sondaggio dice che a quasi metà dei canadesi non dispiacerebbe entrare nell’Unione europea. Tecnicamente non sarebbe impossibile: per essere ammessi nell’Ue serve essere uno «Stato europeo», ma cosa si intenda per «europeo» non è mai stato stabilito ufficialmente

• Trump ha detto che non ha nessuna intenzione di parlare con Musk per fare pace, e che anzi vuole vendere la sua Tesla rossa

• I russi hanno colpito l’Ucraina con 407 droni e 44 missili. E sono stati chiamati alla leva altri 160 mila cittadini (ma gli stipendi per i militari sono in calo)





• Nel carcere di Prato il cugino detenuto di una delle due escort uccise ha buttato dell’olio bollente in faccia all’assassino, che aveva appena detto «ce ne sono anche altre»

• Domani e lunedì si vota per i 5 referendum, per i ballottaggi a Matera e Taranto, per il nuovo sindaco a Nuoro

• Alle semifinali del Roland Garros Sinner ha battuto Djokovic (6-4, 7-5, 7-6) e perciò domani alle 14.30 sfiderà in finale Alcaraz (che ha vinto contro Musetti, ritiratosi per un dolore muscolare alla coscia sinistra). Anche il duo Errani-Paolini è in finale

• A Oslo l’Italia ha giocato malissimo ed è stata battuta 3 a 0 dalla Norvegia. Se non vuole saltare i Mondiali per la terza volta di fila, lunedì a Reggio Emilia dovrà battere la Moldova

• Il Papa ha ricevuto la prima visita ufficiale del presidente Mattarella: hanno parlato privatamente nella biblioteca vaticana per 40 minuti

• Anche ieri i centri aiuti a Gaza sono rimasti chiusi

• Oggi pomeriggio a Roma c’è la manifestazione Gaza stop al massacro organizzata da Pd, M5s e Avs

• Dopo tre anni e mezzo di presenza, i mercenari russi della Wagner hanno annunciato il loro ritiro dal Mali

• In Guatemala il vulcano Fuego ha eruttato per più di 30 ore

• La sonda giapponese Resilience si è schiantata nel tentativo di atterrare sulla Luna

• A Castelvetrano (Trapani) un infermiere ha ucciso la moglie con una chiave inglese e poi si è suicidato buttandosi dal tetto di casa. Qui l'articolo di Tp24.

• A Quarto (Napoli) due fratelli tenevano in una cassapanca sul balcone il corpo del padre, che avevano soffocato perché non passava loro la pensione della moglie defunta

• A Bobbio (Piacenza) un’operaio in pausa dal lavoro è annegato dopo essersi tuffato nel fiume Trebbia

• È stato pubblicato il nuovo decreto sul tax credit per il cinema, e ieri il ministro Giuli ha incontrato le maestranze

• I sindacati hanno firmato il nuovo contratto Stellantis, che prevede un aumento medio di oltre 140 euro al mese

• Il tribunale di Roma ha deciso che nome e logo di Aeroitalia sono troppo simili a quelli di Alitalia, e per questo devono cambiare

• È ufficiale l’ingaggio di Gasperini come nuovo allenatore della Roma. E sembra che all’Atalanta, in sua vece, vogliano Juric

• Il Brescia è destinato al fallimento perché ieri, termine ultimo, il proprietario Cellino non ha pagato i 3 milioni di euro di stipendi arretrati

• Re Carlo nominerà Beckham Sir e sua moglie Victoria Lady

• Il giornalista Luigi Manconi ha vinto il 65esimo Premiolino

• A Bergamo è apparso a cavalcioni della statua di Garibaldi un bambino: è un’opera di Maurizio Cattelan

• Scorsese ha detto che non va più al cinema perché la gente in sala si comporta male

• Sono morti l’imitatore romano Gianfranco Butinar (51 anni), il giornalista tarantino Carlo Gambalonga (74), la giudice catanese Maria Fascetto Sivillo (68)

Titoli

Corriere della Sera: Ira di Trump: Musk un poveraccio

la Repubblica: In piazza / nel nome / di Gaza

La Stampa: Kiev resiste alla vendetta di Putin

Il Sole 24 Ore: L’occupazione negli Usa cresce ancora / Indice S&P a 6mila, Milano sui massimi

Avvenire: In dialogo, sempre

Il Messaggero: Garlasco, sparita la prova regina

Il Giornale: Una piazza piena di bugie

Qn: Trump-Musk al capolinea / Putin, schiaffo agli Usa

Il Fatto: Macché succube: così / Trump ha fregato Musk

Libero: Che presa per il quorum

La Verità: Finalmente hanno sbaraccato / la parrocchia dei clandestini

Il Mattino: Terzo mandato, si riaprono / i giochi ma il tempo stringe

il Quotidiano del Sud: Palestina e referendum / il weekend della conta

il manifesto: Sì spera

Domani: Trump-Musk, due barbari al potere / Lo scontro umilia la democrazia