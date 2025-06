 L'omicidio-suicidio di Castelvetrano. Dal post contro la violenza sulle donne alla tragedia. Città sotto shock

07/06/2025 06:00:00

Un post contro la violenza sulle donne, pubblicato anni fa con una foto che lo ritraeva accanto alla moglie.Ieri la tragedia. È l’epilogo drammatico di una storia familiare consumata nel cuore di Castelvetrano, dove ieri mattina un uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita.



Francesco Campagna, 55 anni, infermiere in un ospedale palermitano, ha colpito a morte la moglie Mary Bonanno, 49 anni, con una chiave inglese, per poi lanciarsi dal tetto della palazzina in cui abitavano, in via IV Aprile.

Un colpo violento alla testa, poi il silenzio spezzato da un volo nel vuoto. Una scena drammatica quella trovata dai Carabinieri della compagnia di Castelvetrano, arrivati sul posto dopo una segnalazione dei parenti. Una tragedia che ha scosso la comunità. Anche perchè pare non ci fosse nessun sentore che le cose potessero avere questo tragico epilogo. La famiglia era anche molto conosciuta, lei aveva lavorato come Asacom in una scuola della città. E il ricordo dei colleghi è di una persona meravigliosa. La coppia aveva tre figlie.



La dinamica

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, la dinamica del delitto-suicidio appare chiara. L’uomo, dopo essere rientrato in casa — si era da pochi giorni trasferito in una casa di campagna a Selinunte — avrebbe avuto un violento confronto con la moglie. Poi, avrebbe afferrato un oggetto contundente, una chiave inglese trovata accanto al cadavere della donna, e l’avrebbe colpita alla testa, uccidendola sul colpo. In un secondo momento, è salito sul tetto dello stabile e si è gettato nel vuoto, morendo nell’impatto col suolo.

Nessun precedente, ma un allontanamento recente

Non risultano denunce o segnalazioni di liti pregresse tra i due. Nessun fascicolo aperto, nessuna richiesta di aiuto o segnale formale di disagio.Secondo quanto riferito da un parente, però, Campagna si era trasferito da una settimana nella casa di campagna di famiglia. Non è chiaro se a seguito di una lite o per una separazione in corso.

Nella palazzina, al momento della tragedia, non c’erano altre persone. La figlia, infermiera all’ospedale Villa Sofia di Palermo come il padre, era fuori casa per lavoro. Al piano superiore vive una zia dell’uomo, che però in questi giorni si trovava a Marsala dalla figlia.





Dolore e sgomento in città

Mary Bonanno lavorava come operatrice ASACOM presso una scuola di Palermo. Era stimata da colleghi e studenti. «Una presenza preziosa, vicina ai nostri alunni più fragili», ha detto la dirigente dell’Istituto “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano, Vania Stallone.

Il sindaco Giovanni Lentini ha parlato di «tragedia che scuote tutta la città». E ha aggiunto: «Ci stringiamo al dolore dei familiari. Castelvetrano oggi si ferma e riflette. È nostro dovere promuovere una cultura del rispetto e dell’ascolto affinché nessuno si senta mai solo». Sconvolti anche i colleghi dei figli della coppia e i residenti del quartiere.

Le indagini

Le indagini sono ora affidate ai carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala. Oltre ai rilievi tecnici, gli inquirenti stanno ascoltando familiari e conoscenti per comprendere se ci fossero segnali trascurati o elementi che possano far luce sulle motivazioni del gesto. Sui corpi verrà effettuata l’autopsia. Intanto Castelvetrano è sotto shock.