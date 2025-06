Weekend tra arte, musica e memoria: tutti gli eventi in provincia di Trapani

07/06/2025 06:00:00

Dal flashmob per la pace a Castelvetrano al concerto sinfonico sotto le stelle a Selinunte, passando per mostre d’arte, itinerari naturalistici, e rassegne musicali, il fine settimana del 7 e 8 giugno in provincia di Trapani:

PARCO ARCHEOLOGICO SELINUNTE - Il 7 giugno 2025 alle ore 21:00, al Parco Archeologico di Selinunte, si terrà un concerto delle Orchestre Sinfoniche Giovanili della Sicilia Centro Occidentale, dirette da Andrea Ferrante. L'evento, parte della 77ª Stagione del Luglio Musicale Trapanese, si inserisce nel tema "Verbi di integrazione, umanità e coraggio". L’ingresso è gratuito.

ALCAMO - Domenica 8 giugno alle ore 19:00 presso l’Auditorium Cassarà della Cittadella dei Giovani, si esibirà il Meraki Quartet per la XXXIX Stagione Concertistica degli Amici della Musica. Ingresso 10 euro.

CASTELVETRANO - Domenica 8 giugno a Castelvetrano il FAI organizza una visita guidata tra natura, arte e preistoria, con tappa al sito bronzeo di Marcita e alla chiesa normanna SS. Trinità di Delia. Il percorso, immerso nel bosco, sarà arricchito dagli interventi di esperti botanici. Previste attività e letture per bambini a cura di “Eco Risveglio” e “Re Letturino”. L’evento si svolge dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19.

CASTELVETRANO - Il 7 giugno alle 19 nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano si terrà un flashmob per la pace promosso dall’associazione Palmosa Kore A.P.S., con il sostegno del Comune.L’evento, contro le violenze a Gaza, prevede performance artistiche, musica, poesia e simboli di memoria. Parteciperanno sindaci, istituzioni, scuole e associazioni della provincia di Trapani. ERICE - Dal 7 giugno al 2 novembre 2025 Erice ospita la mostra “Niki Berlinguer. La Signora degli Arazzi”, con opere tessili ispirate a grandi maestri come Caravaggio, Van Gogh e Mirò. L’esposizione si terrà tra il museo Cordici, il museo Wigner-San Francesco e la chiesa di San Pietro.

POGGIOREALE - A Poggioreale, dal 1° al 13 giugno 2025, si celebrano i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova con un ricco programma religioso e civile. Ogni sera, Rosario e Messa, culminando il 13 con la solenne processione del Santo e spettacolo pirotecnico. Tra gli eventi musicali: Max Potamo & The Vintage con Massimo Spata (11/6) e il tributo a Claudio Baglioni “Q.P.G.A.” (12/6). Presenti anche i “Tammurinari di Corleone” e sfilate per le vie del paese.

TRAPANI - Fino al 20 giugno, presso lo spazio 122 Ricami di Trapani, è visitabile la mostra “1991–2025 Lavori in corso” del pittore Massimo La Sorte. L’esposizione raccoglie oltre trent’anni di opere tra astrazione, emozione e colore. L’esposizione è visitabile dal martedì al sabato, dalle 17:30 alle 20:30, a ingresso libero MARSALA - Fino al 19 ottobre 2025, il Convento del Carmine di Marsala ospita la mostra “Piero Guccione – Leonardo Sciascia. Cronaca pittorica di una amicizia”, a cura di Sergio Troisi. La mostra è visitabile da martedì a domenica, lunedì chiuso, ingresso gratuito.

ALCAMO - Lunedì 9 giugno, a partire dalle 17:00, la Palestra Centopassi Peppino Impastato di Alcamo ospiterà il Torneo della Legalità, un evento sportivo pensato per promuovere i valori del rispetto, della giustizia e della convivenza civile. Il torneo, che coinvolgerà i bambini della categoria Piccoli Amici (nati tra il 2018 e il 2020), vedrà la partecipazione di quattro associazioni sportive: FC Alcamo Academy, Adelkam, Bonifato e Gesan.