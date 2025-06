In Prefettura a Trapani in 300 per il corso di presidenti di seggio e scrutatori 

07/06/2025 16:05:00

Si è tenuta presso la Prefettura di Trapani, l’undicesima edizione del corso di formazione per presidenti di seggio, scrutatori e ufficiali elettorali. Un appuntamento ormai consolidato, che quest’anno ha avuto un’importante novità: per la prima volta hanno partecipato anche gli studenti dell’Istituto “Ruggero D’Altavilla” di Mazara del Vallo, con l’obiettivo di avvicinarli concretamente alla vita democratica del Paese e prepararli, un domani, a ricoprire ruoli nei seggi elettorali.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe), è stata aperta dal Viceprefetto Vicario e si è svolta in modalità online, coinvolgendo oltre 300 partecipanti tra presidenti di seggio, segretari, scrutatori e funzionari comunali in vista delle consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno 2025.

A guidare il corso è stato Sergio Santi, presidente di ANUSCA ed esperto di normativa elettorale, che ha illustrato ruoli, compiti e responsabilità dei membri dei seggi. Non solo regole e procedure: durante l’incontro si è parlato anche di partecipazione democratica, dovere civico e del valore delle elezioni come momento fondamentale della vita pubblica.

Il coinvolgimento degli studenti rientra nel quadro delle iniziative per promuovere la cittadinanza attiva, in linea con l’Accordo Quadro firmato il 30 aprile scorso tra Ministero dell’Interno, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università.