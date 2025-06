Trapani: ha cinque chili di hashish nello scooter. Arrestato giovane marsalese

07/06/2025 10:24:00

Un 24enne marsalese, guida senza casco, non si ferma con lo scooter all'alt dei carabinieri, prosegue la fuga a piedi dopo aver abbandonato il mezzo, viene raggiunto e arrestato. Nel suo motorino sono stati trovati cinque chili di hashih.

I Carabinieri di Trapani durante un posto di blocco nei pressi della via Manzoni, hanno intimato l’ALT al motociclo sul quale viaggiava il 24enne senza casco. Alla vista dei militari il giovane è fuggito effettuando manovre pericolose per sé e per gli altri. Dopo un breve inseguimento in via Caserta il 24enne ha abbandonato lo scooter proseguendo la fuga a piedi, ma è stato fermato subito dopo dai militari dell'Arma.

Oltre alla mancanza della patente di guida e dell’assicurazione, dopo la perquisizione, sono stati trovati circa 5 Kg. di hashish nascosti nel vano portacasco dello scooter,

suddivisi in 49 panetti e un coltello a serramanico, il tutto posto sotto sequestro.

Arrestato, dopo l'udienza di convalida il 24enne è stato rinchiuso nel carcere di Trapani.