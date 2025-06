Giuseppe Conte a Palermo per la manifestazione del M5S "Sanità per tutti"

07/06/2025 15:44:00

Giuseppe Conte sarà presente il prossimo 15 giugno in piazza a Palermo alla manifestazione “Sanità X tutti”, promossa dal Movimento 5 Stelle per denunciare il grave stato della sanità siciliana. All’iniziativa, che si preannuncia partecipata e trasversale, aderiranno anche forze politiche come Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Controcorrente, Psi, oltre alla Cgil e a numerosi movimenti e associazioni, tra cui Movimento PeR, Sicilia Futura, PRC e altri soggetti in via di adesione.

L’annuncio della partecipazione di Conte è arrivato direttamente dal leader del M5S tramite un post su Facebook in cui ha attaccato frontalmente le politiche sanitarie del governo Meloni e, in particolare, il discusso decreto sulle liste d’attesa. “Strombazzato ai quattro venti – scrive Conte – e finito in rissa e scaricabarile tra Meloni e le Regioni, quasi tutte a guida centrodestra. Non si risolvono i problemi senza investimenti reali, con una spesa sanitaria tra le più basse degli ultimi 18 anni. È ora di smetterla con annunci, tagli e nomine clientelari. In Sicilia si può arrivare ad aspettare otto mesi per un referto oncologico. Il 15 giugno ci sarò. Fiato sul collo per cambiare le cose”.

Il coordinatore regionale del M5S, Nuccio Di Paola, ha sottolineato quanto la presenza di Conte possa dare ulteriore slancio a una mobilitazione che si annuncia imponente: “Sono attesi pullman da tutta l’isola, perché la Sicilia non può più restare inerme di fronte alla lenta agonia della sanità pubblica. Il sistema è al collasso. Serve una scossa per costringere il presidente Schifani ad abbandonare la logica delle poltrone e guardare alle vere emergenze, come quella di tanti cittadini che, di fatto, oggi rinunciano a curarsi”.

Emblematico, secondo Di Paola, il caso dell’Asp di Palermo, dove da oltre quattro mesi manca un direttore generale. “È il simbolo – afferma – di una paralisi dettata da spartizioni partitiche che stanno affondando il servizio sanitario regionale”.

Il programma della manifestazione prevede il concentramento alle ore 16:30 in piazza del Parlamento. Da lì partirà un corteo che sfilerà fino a piazza Bologni, dove alle 17 si aprirà il palco per gli interventi. A parlare saranno rappresentanti delle forze politiche, sindacati, associazioni ma anche cittadini comuni, che condivideranno esperienze, denunce e proposte concrete da presentare al governo regionale.

Il 15 giugno, dunque, Palermo sarà il cuore pulsante di una mobilitazione che vuole riportare al centro il diritto alla salute e una sanità pubblica accessibile, efficiente e degna di questo nome.