TennisTavolo: il giovane Federico Bellissimo della Germaine Lecocq Vice Campione Italiano

07/06/2025 16:02:00

Grande risultato per Federico Bellissimo che raggiunge la seconda posizione ai Campionati Italiani di 5° Categoria tenutisi al PlayHall di Riccione dal 27 Maggio all’8 Giugno. Il giovane pongista lilibetano in forza alla Polisportiva Germaine Lecocq TT Marsala, seguito per l’occasione da Sergio Bellafiore, in questo lunghissimo torneo a cui si erano iscritti 530 atleti, ha eliminato nell’ordine, a partire dai centoventottesimi di finale:

• Marco Bagnai della CIATT Prato per 3-0 (11-3, 11/6, 11/5);

• Michele Alessandrini della TT Fortitudo per 3-0 (11/3, 12/10, 11/5);

• Samuele Palombini della Clementina Jesi per 3-0 (11/9, 11/9, 12/10);

• Gabriele Enrico Mapelli della TT San Polo per 3-2 (8/11, 11/6, 11/8, 3/11, 11/8);

• Matteo Petralli della Pol. Cascina TT per 3-1 (11/6, 11/4, 9/11, 11/5);

• Simone Monti del GS Villa Guardia per 3-2 (12/10, 9/11, 10/12, 11/8, 12/10);

• Alessandro Stefano Burgo del TT Bonacossa MI per 3-0 (11/7, 11/7, 11/7).

In finale Federico ha dovuto cedere il passo per 3-0 (11/8, 11/9, 11/7) al numero uno del ranking Filippo Ferrari del TT Marco Polo che si è anche aggiudicato i titoli nel doppio misto e nel doppio maschile. Un torneo massacrante in cui l’atleta lilibetano ha dimostrato una tenuta mentale di altissimo livello confermando sempre più i progressi che lo rendono punto di forza per la società della Presidente Sandra Sorrentino in vista della prossima stagione sportiva dove Federico Bellissimo sarà sicuramente protagonista indiscusso.