 Referendum, urne aperte oggi e domani per i cinque quesiti su lavoro e cittadinanza 

08/06/2025 09:10:00

Urne aperte da questa mattina in tutta Italia per votare su cinque quesiti referendari che toccano temi centrali per il futuro del Paese. Quattro riguardano il mondo del lavoro, uno invece le modalità di acquisizione della cittadinanza italiana. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23, e domani, lunedì, dalle 7 alle 15. Per ogni quesito sarà necessario raggiungere il quorum del 50% più uno degli aventi diritto, conteggiato separatamente per ciascuna scheda.

I cinque quesiti e i colori delle schede

Ogni quesito referendario è identificato da una scheda di colore diverso, per facilitare l’organizzazione del voto:

Scheda verde chiaro: propone l’abolizione di uno degli articoli del Jobs Act che regolano i licenziamenti, puntando a una maggiore tutela per i lavoratori.

Scheda arancione: chiede la cancellazione del tetto massimo alle indennità per licenziamento, con l’obiettivo di garantire un risarcimento più equo.

Scheda grigia: mira a reintrodurre l’obbligo di indicare una causale per i contratti a termine inferiori ai 12 mesi, rafforzando le garanzie contro l’abuso del precariato.

Scheda rossa: riguarda la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, proponendo di estendere la responsabilità in caso di infortuni anche all’impresa committente negli appalti.

Scheda gialla: interviene sul tema della cittadinanza, proponendo di dimezzare a cinque anni il requisito minimo di residenza per ottenere la cittadinanza italiana.

Una novità per gli italiani all’estero

Per la prima volta, anche i cittadini italiani residenti all’estero possono partecipare al voto referendario, a condizione che abbiano fatto richiesta per l’opzione di voto per corrispondenza entro lo scorso 7 maggio.

Voto amministrativo in alcuni Comuni

In parallelo al referendum, si vota anche per il secondo turno delle elezioni comunali in 32 Comuni italiani, tra cui Taranto e Matera. Inoltre, sette Comuni della Sardegna, con Nuoro come centro principale, sono chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni locali.

Gli occhi sono ora puntati sull'affluenza, elemento decisivo per la validità del referendum. Le prossime ore saranno cruciali per capire se sarà raggiunto il quorum, condizione indispensabile perché l’esito delle urne abbia valore.