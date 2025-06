L'omicidio-suicidio di Castelvetrano, l'avvocato Rizzuto ai giornalisti: "Rispetto per i familiari coinvolti"

08/06/2025 12:00:00

In seguito alla drammatica vicenda avvenuta il 6 giugno, che ha visto la morte dei coniugi Mary Bonanno e Francesco Campagna in un contesto di omicidio-suicidio, l’avvocato Lorenzo Rizzuto, legale e portavoce della famiglia Campagna, ha diramato una nota indirizzata alle redazioni giornalistiche, invitando i media a trattare con estrema sensibilità e rispetto la tragedia che ha colpito le due famiglie e l’intera comunità.

«Pur riconoscendo il diritto di cronaca e la rilevanza sociale dell’informazione – scrive Rizzuto – si evidenzia l’estrema delicatezza e il dolore che ha travolto i familiari e gli amici delle vittime. La continua esposizione mediatica e la diffusione di dettagli non sempre verificati rischiano di amplificare inutilmente la sofferenza e compromettere lo svolgimento delle indagini in corso».

Il legale richiama l’attenzione sulla necessità di una comunicazione responsabile, nel pieno rispetto della dignità delle persone coinvolte e dei principi deontologici che regolano l’attività giornalistica. «Si invita le Redazioni – prosegue la nota – a evitare ogni forma di spettacolarizzazione della vicenda e la pubblicazione di particolari non essenziali o non accertati, per salvaguardare la memoria delle vittime e il diritto al raccoglimento delle famiglie».

Particolare rilievo è stato dato alla cerimonia funebre, per la quale viene formulata una precisa richiesta: «Vi chiediamo formalmente di astenervi dall’effettuare riprese video, fotografie o filmati all’interno del luogo di culto durante la funzione religiosa». L’avvocato Rizzuto sottolinea che tale istanza nasce dal desiderio di proteggere il dolore dei familiari e la natura profondamente privata dell’evento.

In conclusione, il portavoce della famiglia Campagna fa appello alla sensibilità e alla professionalità dei media: «Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e confidiamo nella Vostra comprensione, affinché questo momento così tragico possa essere vissuto con il silenzio e la discrezione che merita».