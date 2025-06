Di Paola e Ciminnisi: "I 5 Stelle alzano la voce contro Schifani e la malagestione della sanità"

08/06/2025 06:00:00

Il Movimento 5 Stelle alza la voce in Sicilia. Sabato 15 giugno scenderà in piazza a Palermo insieme ad altre forze di opposizione per chiedere una sanità pubblica più efficiente, trasparente e vicina ai cittadini. I deputati regionali Nuccio Di Paola e Cristina Ciminnisi hanno lanciato l’appello durante due interviste, affrontando temi caldi: il caso dell’Asp di Trapani, la crisi del sistema sanitario regionale, le manovre economiche e la parità di genere nelle istituzioni.

Di Paola: “Basta spartizioni politiche, la sanità va gestita con competenza”

Nuccio Di Paola, vicepresidente dell’Ars, accusa il presidente della Regione Renato Schifani di sottrarsi al confronto con l’aula: “È un anno che chiediamo di discutere in Assemblea della crisi della sanità, ma Schifani non si presenta”. Il deputato ricorda i casi dell’Asp di Trapani e Palermo, la mancata pubblicazione della nuova rete ospedaliera, e critica l’uso politico delle nomine: “Chi dirige le Asp non può ricoprire contemporaneamente ruoli politici locali. Serve una legge, l’abbiamo già proposta”.

Sull’Asp di Trapani e lo scandalo dei referti istologici in ritardo, Di Paola punta il dito contro “un intero sistema che non ha funzionato”, chiedendo chiarezza sulle responsabilità. Non solo protesta, però: “Presenteremo anche proposte concrete, come l’affidamento alle Asl della gestione delle liste d’attesa, già sperimentato in altre regioni”.

Infine, Di Paola annuncia battaglia sulla “manovrina” finanziaria e critica gli stanziamenti insufficienti contro la povertà. Invita i cittadini a partecipare al referendum dell’8 e 9 giugno: “È un diritto che dobbiamo difendere”.

Ciminnisi: “manca il rispetto”

Cristina Ciminnisi racconta un episodio accaduto a Mazara del Vallo: durante un evento istituzionale, sul suo segnaposto mancava il titolo di “onorevole”, presente invece per tutti i colleghi uomini. “Non è una questione di vanità – spiega – ma di cultura. In contesti formali, le donne vengono ancora trattate come se valessero meno. È una discriminazione che viviamo ogni giorno, anche dentro le istituzioni”.

La deputata 5 Stelle denuncia le difficoltà che le donne incontrano in politica e nei luoghi di potere: “Parliamo di parità, ma oggi nessuna donna presiede una commissione all’Ars. Le quote rosa non mi entusiasmano, ma servono finché non avremo strumenti migliori per garantire pari accesso”.

Sulla manovra finanziaria regionale, Ciminnisi critica la scarsità di fondi per le famiglie in difficoltà e la mancanza di chiarezza sugli interventi per la crisi idrica. E sull’Asp di Trapani: “Le dimissioni del DG Croce erano dovute, ma non bastano. La catena di responsabilità arriva fino ai vertici regionali. Schifani non è mai venuto in aula a riferire, e questo è grave”.