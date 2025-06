Pastorale familiare, tre coppie guidano il servizio diocesano. A  Marsala nasce il Movimento Cristiano Lavoratori

08/06/2025 13:00:00

Un nuovo slancio al Servizio diocesano di Pastorale familiare. È quello che ha voluto dare il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella che, dopo aver istituito la Consulta diocesana di Pastorale familiare, ha ora nominato tre coppie come condirettori del Servizio e segretari della Consulta. Era stata la stessa Consulta a indicare al Vescovo un’equipe rappresentativa del territorio. Da qui la nomina di Filippo Azzarito ed Elena Di Pietra, Sergio Giacalone e Manuela Linares come condirettori del servizio. Giambattista Pulizzi e Giovanna Indelicato, invece, sono stati indicati come coppia segretaria della Consulta. «Ringrazio Roberto Palmeri e Giusy Russo per il lavoro svolto sino ad adesso – ha detto il Vescovo – un lavoro prezioso svolto in sinergia con l’intera Commissione». Palmeri e Russo vennero indicati alla guida del Servizio diocesano nel 2019.

NELLA PARROCCHIA A CIAVOLO NASCE L’ASSOCIAZIONE CIRCOLO MCL - Si chiama “Maria Ss. Della Cava – Ciavolo” la nuova associazione che è nata in seno all’omonima parrocchia nella contrada della periferia di Marsala. Il sodalizio è nato per volontà di un gruppo di fedeli, alla presenza del parroco don Marco Laudicina. L’assemblea ha, altresì, deliberato di aderire, quale unità di base (circolo), al Movimento Cristiano Lavoratori associazione di promozione sociale, ente no profit del Terzo settore che persegue, per scopo sociale, la somministrazione di una serie di servizi ai lavoratori tendenti a migliorare la condizione personale-economico-sociale degli stessi. Il richiamo al Magistero della Chiesa è la bussola che dirige l’azione del MCL a tutti i livelli. «La costituzione del circolo MCL ha lo scopo di favorire, per quanto possibile, l’organizzare una serie di iniziative di tipo formativo- culturale-ludico-sociale, elaborate nell’ambito dell’attività parrocchiale del territorio – spiega don Laudicina – promuovere momenti di vera crescita culturale e fornire nuove opportunità ai cittadini residenti in una zona della città di Marsala che, per la posizione geografica e l’articolazione territoriale abbisogna di una azione sussidiaria, è la mission dell’associazione che conta sulla attiva partecipazione di quanti più soci è possibile avere». Presidente è stato votato Giacomo Barraco, vice Salvatore Barraco, mentre il Consiglio di presidenza è formato da 9 componenti.

DON PIETRO CARADONNA NUOVO RETTORE DEL SEMINARIO VESCOVILE - Don Pietro Caradonna, attuale parroco di Madonna della Sapienza in contrada Sappusi a Marsala, è il nuovo rettore del Seminario vescovile. Lo ha nominato il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Caradonna, 51 anni, originario di Salemi col nuovo incarico del Seminario, lascerà la parrocchia di Marsala e manterrà, invece, l’incarico di cappellano dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala.