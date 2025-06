La ‘Giamax città di Salemi’ brilla al campionato mondiale di Kickboxing di San Marino

08/06/2025 02:00:00

Brilla la stella della ‘Giamax città di Salemi’ al campionato mondiale di Kickboxing di San MarinoPer merito dell’A.S.D. Giamax Città di Salemi il nome di Salemi ha risuonato per ben quattro volte tra le pareti del prestigioso Pala Domus Multi Eventi , dove per due giorni si e’ svolta la 13° edizione della Coppa del Mondo Iaksa di San Marino, l'evento di arti marziali e sport da combattimento più prestigioso d'Europa.

Dopo due fasi regionali e una nazionale nel 2024 e tre nel 2025 di cui la prima fase regionali a Paterno’, la seconda fase regionale a Misilmeri e una nazionale a Palermo, le ragazze e i ragazzi di Salemi hanno avuto la grande opportunità di cimentarsi in una kermesse internazionale.

Gli otto giovani atleti salemitani, assieme agli 800 atleti italiani e rappresentanti di diverse nazioni del mondo di gran valore, hanno avuto la possibilità di competere a livelli alti e conquistando ottimi risultati.

Questi i nomi delle atlete e degli atleti che hanno partecipato: Sara Ingrassia, Dalila Cuddemi, Paolo Cappello, Andrea Franciamore, Arianna Aguanno, Claudia Aguanno, Emanuele Cappello, guidati dal maestro Antonino Cangemi.

Gli otto partecipanti, hanno conquistato ben 4 medaglie:

Dalila Cuddemi 1 categoria +60 kg vince la world cap e il campionato italiano

Paolo cappello 1 categoria -65 kg vince la world cap e il campionato italiano

Andrea Franciamore 1 categoria -70 kg vince la world cap e il campionato italiano

Antonino Cangemi 1 categoria +80 kg over 41 vince la world cap e il campionato italiano

Il maestro Antonino Cangemi ha dimostrato di essere un vero esempio per i suoi allievi, conquistando anch’egli il titolo italiano nella 1 categoria +80 kg over 41.

La sua dedizione e passione per la kickboxing si e’ trasferita sui suoi allievi e i risultati si sono visti.

Una esperienza quella di San Marino, dalla quale questi giovanissimi sono usciti arricchiti sul piano non solo sportivo ma anche umano e che indirettamente ha reso tanto onore alla citta’.

Siamo certi che gli amministratori comunali ne terranno in conto concretamente.

“Colgo l’occasione per ringraziare”- ci ha detto Antonino Cangemi - il mio collega maestro Vito Marino per il sostegno che mi ha dato i tutti questi anni, la mia famiglia che mi ha sostenuto e infine ma non per ultimo il sindaco Scalisi e tutta l’Amministrazione comunale.

Franco Ciro Lo Re