Domenica di fuoco in Sicilia: 24 roghi in otto province

09/06/2025 08:33:00

È stata una domenica particolarmente intensa per il sistema di contrasto agli incendi in Sicilia, dove nella sola giornata di oggi sono divampati ben 24 roghi distribuiti in otto province dell’isola. Le squadre antincendio hanno operato senza sosta, con l'intervento congiunto di forestali, vigili del fuoco e volontari della protezione civile.

Le province più colpite risultano essere Palermo, Agrigento e Caltanissetta, rispettivamente con 5, 4 e 4 focolai. A seguire, Catania con 3 incendi, Siracusa con altri 3, e singoli episodi segnalati anche a Enna, Ragusa e Messina. Le condizioni climatiche – caratterizzate da temperature elevate e venti caldi – hanno aggravato l’emergenza, ostacolando le operazioni di contenimento in diverse aree.

Per far fronte alla situazione sono stati impiegati anche mezzi aerei, con l’intervento dei Canadair in supporto alle squadre operative a terra. Gli incendi hanno colpito prevalentemente aree boschive e rurali, ma in alcuni casi si sono avvicinati anche a zone abitate, rendendo necessario un monitoraggio costante per garantire la sicurezza delle persone.