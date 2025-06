Il Parco Nazionale di Pantelleria all' Expo di Osaka 2025

09/06/2025 18:22:00

Il Parco Nazionale di Pantelleria sarà presente nel padiglione Italia all’Expo di Osaka, nell’ambito di un’iniziativa volta a promuovere la tutela della natura mediterranea.

Dal 10 al 13 giugno, il Parco è infatti ospitato all'interno dello spazio del Sistema Regionale delle Aree Protette della Regione Siciliana, nell’ambito di un’iniziativa che punta a valorizzare le eccellenze ambientali e le buone pratiche di tutela e sostenibilità del territorio. Lo spazio espositivo offrirà ai visitatori un viaggio multisensoriale tra paesaggi incantevoli, fondali marini, scenari vulcanici, ecosistemi diversificati e specie uniche di flora e fauna. Un racconto visivo, sonoro ed emozionale che intreccia tradizioni millenarie, natura, cultura contadina, architetture rurali e il lavoro quotidiano di chi si prende cura di questi territori, svelando una Sicilia autentica, ricca di biodiversità, resiliente e viva.

Il Sistema delle Aree Naturali Protette siciliane rappresenta oggi un esempio significativo di tutela e valorizzazione del territorio, sia per numero ed estensione delle aree tutelate, sia per la diversità del patrimonio naturale e la pluralità di soggetti coinvolti. Un sistema che interessa circa il 20% del territorio regionale: 4 parchi regionali, 1 parco nazionale, 75 riserve naturali regionali, 7 aree marine protette, 245 siti Natura 2000 e 93 geositi valorizzati per il loro interesse geologico.

“Si tratta di un’occasione preziosa per raccontare Pantelleria, la sua biodiversità, le tradizioni e il ruolo del Parco nazionale, nell’armonizzare gli obiettivi di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, con le finalità di tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile” afferma il Direttore Facente Funzione Gaspare Inglese.

Attraverso un approccio multimediale, si valorizzerà l’unicità della biodiversità siciliana, con particolare attenzione ai patrimoni UNESCO, che Pantelleria rappresenta con ben 2 riconoscimenti del patrimonio immateriale, di cui uno transnazionale condiviso con 8 paesi europei, espressione della ricchezza ecologica e culturale dell’Isola.

“Partecipare all’Expo 2025, accanto a realtà italiane e internazionali, è un’opportunità per presentare un territorio che coniuga memoria, ambiente e futuro, per promuovere un sistema integrato delle Aree Protette, che in Sicilia è ben variegato e rappresentato” – dichiara il Commissario Straordinario Italo Cucci.