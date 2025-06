Mazara: volontari raccolgono 700 chili di rifiuti lungo la costa rocciosa dopo il fiume Arena

09/06/2025 18:50:00

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, si è svolta un'importante iniziativa di raccolta dei rifiuti spiaggiati promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRBIM di Mazara del Vallo), dall’associazione PLASTIC FREE e dall’Associazione G.I.V.A. (Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno – delegazione Mazara del Vallo TP 2010 ODV).

L’evento si inserisce nel quadro delle attività previste dalla Direttiva Quadro sulla Strategia Marina dell’Unione Europea (MSFD - 2008/56/CE), dalla Legge “SalvaMare” n. 60 del 17 maggio 2022, e dalla più recente "Guidance on the Monitoring of Marine Litter in European Seas" (2023), con l’obiettivo di monitorare, contrastare e sensibilizzare sul fenomeno dell’inquinamento marino da rifiuti solidi.

L’intervento: dove e perché

I volontari sono intervenuti in una zona critica del litorale mazarese: alla foce del fiume Arena e lungo la fascia costiera rocciosa che si estende fino al ristorante “Il Cozzaro”. Quest’area, frequentemente soggetta all’accumulo di rifiuti trasportati da maree e correnti, è stata ripulita con l’obiettivo non solo di tutelare l’ambiente ma anche di raccogliere dati utili alla mappatura della distribuzione dei rifiuti. Lo scopo dell’iniziativa è chiaro: contrastare l’inquinamento da plastiche e altri materiali non biodegradabili, promuovendo al tempo stesso un modello educativo volto a rafforzare la consapevolezza ambientale nelle scuole e nella società.

I risultati: numeri e metodo scientifico

Nel corso della giornata sono stati raccolti oltre 700 kg di rifiuti, molti dei quali derivanti da comportamenti incivili e abbandono indiscriminato. I materiali sono stati sub-campionati e catalogati seguendo il protocollo scientifico europeo previsto dalla “Guidance on Monitoring of Marine Litter in European Seas”, per garantire una raccolta dati coerente e utile alla ricerca. Questa attività dimostra come il coinvolgimento diretto dei cittadini possa contribuire attivamente alla tutela del nostro ecosistema marino.

Un grazie speciale

Un sentito ringraziamento va a tutti i 23 partecipanti, alle associazioni “Vivere a Colori” e “Morgana Mazara” per il prezioso supporto, e in particolare al signor Antonino, 98 anni, simbolo di amore per il territorio e di straordinario impegno civico. La sua presenza ha emozionato e ispirato tutti i presenti. Questa giornata ha rappresentato non solo un gesto concreto per l’ambiente, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra comunità e natura. Un piccolo grande passo verso un futuro più sostenibile.